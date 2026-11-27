Valle de Santiago, Guanajuato.- Juan José de 53 años fue presuntamente levantado en su taller ubicado en la localidad de Puerto de Araceo en Valle de Santiago. A 20 días de su desaparición, la familia del salmantino pide apoyo para localizarlo: “desde el día sábado 7 de noviembre del 2026 no sabemos nada de mi esposo”.

Juan José García Rangel, originario de Salamanca, salió a laborar vistiendo una camisa negra sin mangas, un pantalón de mezclilla verde petróleo y zapatos de casquillo. El hombre llevaba un escapulario en el cuello y como señas particulares se encuentra un tatuaje de alas en la espalda y las iniciales J. J. G. R. en el brazo.

“Todas la personas q lo conocen saben q el no hacía cosas malas solo se dedicaba a trabajar su taller no sabemos el motivo por el cual se lo llevaron, tampoco buscamos culpables solo lo queremos de regreso su madre lo espera en casa igual q Yo y toda su familia Dios les bendiga a todos y nos ayuden a dar con su paradero”, expresó su esposa Cecilia tras compartir su foto en redes.