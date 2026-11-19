Guanajuato, Guanajuato.- CRISTIAN JOSUÉ “N”, fue vinculado a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa, tras atacar con un arma punzocortante a una joven mientras se encontraba trabajando en un local, del centro de Guanajuato capital. El estado de salud de la víctima fue reportado como grave.

Los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2026, alrededor de las 7 de la tarde, cuando ella se encontraba laborando en un establecimiento comercial de la avenida Juárez. En ese momento, el ahora imputado ingresó al local, sacó un cuchillo de la bolsa de su sudadera y se le abalanzó, provocándole una lesión en el abdomen que puso en riesgo su vida.

La intervención de una persona que se encontraba en el lugar obligó a que el agresor huyera, mientras la víctima recibió auxilio inmediato y atención médica.

Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato lograron ubicar y detener al probable responsable. Una vez puesto a disposición de la autoridad ministerial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común instruyó el desarrollo inmediato de las diligencias para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

La investigación incorporó el análisis de material videográfico, entrevistas a diversos testigos, así como la participación de agentes de Investigación Criminal y personal pericial de medicina legal, análisis de sistemas y procesamiento del lugar. La integración y valoración conjunta de estos elementos permitió establecer la probable participación del imputado y presentar ante la autoridad judicial los datos de prueba correspondientes.

En audiencia, una vez expuestos los argumentos de las partes, el Juez resolvió vincular a proceso a CRISTIAN JOSUÉ “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa. Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y concedió un plazo de tres meses para la investigación complementaria, que concluirá el 18 de febrero de 2027.