Irapuato, Guanajuato.- Una función de cine comunitario disfrutaron familias irapuatenses en el parque vecinal del fraccionamiento Emiliano Zapata 3, actividad que llevo a cabo el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano, en colaboración con Grupo Salinas.

Durante la actividad, familias de la zona y colonias aledañas disfrutaron de la proyección de la película ‘Escuela de Miedo”‘, en un ambiente de sana convivencia que permitió aprovechar los espacios públicos.

También se incluyeron juegos recreativos para las y los menores, así como la entrega de tamales, ponche, frituras y aguas frescas, para complementar la experiencia de las familias asistentes.

Liliana Flores, directora general de Desarrollo Social y Humano, destacó que estas actividades forman parte del compromiso de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, de acercar espacios de recreación y convivencia a las colonias del municipio, particularmente a la zona sur, mediante la colaboración con la iniciativa privada.

María Cristina Salinas Medina, vecina de la zona, reconoció la importancia de organizar encuentros comunitarios que permitan fortalecer los lazos familiares y fomentar la participación de habitantes de las colonias.

