Moroleón, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato reconoció a la comunidad de La Ordeña en Moroleón con tres distintivos, por impulsar acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

El Secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, destacó que la localidad, gracias al compromiso de sus habitantes, autoridades y personal de salud para construir espacios que favorezcan una mejor calidad de vida.

Uno de los reconocimientos entregados por medio de Jurisdicción Sanitaria VI fue la Certificación de la Comunidad La Ordeña como Promotora de la Salud, que distingue la participación activa de sus habitantes en el desarrollo de acciones y la adopción de hábitos saludables.

También recibió la Certificación del Jardín La Ordeña como Entorno Favorable a la Salud, por contribuir a generar espacios que promueven el bienestar, la convivencia y condiciones adecuadas para el desarrollo de las familias.

A estos logros se sumó el distintivo “Casa Amiga de Salud del Niño y de la Madre”, un espacio que fortalece el cuidado materno-infantil mediante la disponibilidad de Vida Suero Oral y orientación sobre los principales riesgos durante el embarazo.

Este lugar también brinda información para proteger la salud de las madres y sus hijos, acercando herramientas preventivas que pueden marcar una diferencia en el cuidado de la familia y la atención oportuna de posibles riesgos.

Los tres reconocimientos reflejan el esfuerzo de una comunidad que participa, se organiza y trabaja de manera coordinada para identificar sus necesidades, impulsar medidas preventivas y fortalecer una cultura de autocuidado.

Cortés Alcalá resaltó que la participación de las familias es fundamental para alcanzar estos resultados, pues la promoción de la salud comienza en los hogares y se fortalece cuando las personas se involucran en el mejoramiento de los espacios donde conviven. Destaca la colaboración de todas las personas que hicieron posible estas certificaciones, resultado de la suma de voluntades entre instituciones, autoridades locales y habitantes.