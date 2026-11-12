Joven empleada es apuñalada en centro de la capital y está muy grave

Guanajuato, Guanajuato.- Sol, una joven empleada de un negocio de la ciudad, fue víctima de una agresión con arma blanca. El hecho ocurrió este miércoles en la zona de la avenida Juárez. Elementos de la Policía Municipal se movilizaron y lograron ubicar y detener a dos hombres señalados como presuntos responsables.

Sol estaba en sus labores alrededor de las 7 de la noche cuando dos hombres la atacaron a puñaladas y le provocaron heridas de gravedad para de inmediato huir del lugar. Fueron vistos por otras personas que los reportaron a la policía.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades municipales, los oficiales fueron alertados sobre la agresión mientras realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, por lo que desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Mientras tanto, al local llegaron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a la joven y posteriormente la trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Minutos después, los dos presuntos agresores fueron localizados con apoyo de las cámaras de videovigilancia, cuyos registros permitieron identificarlos al ver que sus vestimentas coincidían con las características reportadas.

De manera extraoficial, trascendió que uno de los detenidos presuntamente conocía a la víctima; sin embargo, este dato deberá ser esclarecido por las autoridades ministeriales y forma parte de las líneas que podrían investigarse. El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Piden sangre

Debido a la magnitud de las heridas, la joven ha perdido gran cantidad de sangre, por lo que su familia hizo un llamado público para que se le done. La solicitud señala que se requieren diez personas donadoras de sangre. La chica está internada en el Hospital General de esta ciudad.