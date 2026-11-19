Guanajuato, Guanajuato.- Dos estudiantes del Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS) de la Universidad de Guanajuato (UG) obtuvieron su pase a la Olimpiada Nacional de Química por su sobresaliente participación en la XXXVI Olimpiada Estatal de Química, la cual se llevó a cabo en la sede Noria Alta de la División de Ciencias Naturales y Exactas (DCNE).

Valentina Rivera Olmedo, de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) Centro Histórico León, y David Silva Ramos, de la ENMS Guanajuato, obtuvieron el segundo y el tercer lugar, respectivamente, en la etapa estatal de esta competencia académica.

La evaluación consideró contenidos de fisicoquímica, química analítica, química orgánica y química inorgánica, mediante los cuales se valoraron tanto los conocimientos como las habilidades para la resolución de problemas de las y los participantes.

De acuerdo con los resultados oficiales, los cuatro primeros lugares fueron Eduardo Bustos Sánchez, del IT Innovation School (primer lugar); Valentina Rivera Olmedo, de la ENMS Centro Histórico León de la UG (segundo lugar); David Silva Ramos, de la ENMS Guanajuato de la UG (tercer lugar); y Erick Uriel Castro González, del Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato (cuarto lugar).

La presencia de dos estudiantes de la UG entre los mejores resultados de la competencia representa un logro relevante para el Colegio del Nivel Medio Superior (CNMS) y refleja el compromiso institucional con la formación científica de excelencia.

En particular, Valentina Rivera Olmedo realizó su preparación académica bajo la asesoría del profesor investigador Miguel Ángel Ruiz Torres, docente de la UG con más de 15 años de experiencia en la formación de estudiantes para olimpiadas de química y otras competencias científicas.

Por su parte, David Silva Ramos contó con la asesoría de la Dra. Claudia Erika Morales Hernández, quien acompañó su preparación rumbo a la etapa estatal del certamen.

Como parte de este proceso, 10 estudiantes de la ENMS Centro Histórico León participaron en un programa de preparación especializada, de los cuales nueve avanzaron a la fase estatal. El trabajo académico se enfocó en fortalecer los fundamentos de la química, el razonamiento científico y las habilidades de resolución de problemas.

La XXXVI Olimpiada Nacional de Química se llevará a cabo del 14 al 19 de febrero de 2027 en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde participarán estudiantes seleccionados de distintas entidades federativas.

Estos resultados reconocen el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de las y los jóvenes participantes, así como la labor de las y los docentes que contribuyen a fortalecer el interés por las ciencias experimentales y el desarrollo del talento científico en el nivel medio superior.

La Olimpiada Nacional de Química es un concurso académico organizado anualmente por la Academia Mexicana de Ciencias, en colaboración con instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México. Su propósito es fomentar el estudio de la química, impulsar el talento científico entre estudiantes de nivel medio superior y conformar las delegaciones que representan a México en competencias internacionales e iberoamericanas.