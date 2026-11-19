Pénjamo, Guanajuato.- Un total de 48 familias de 14 comunidades rurales de Pénjamo recibirán un cuarto dormitorio adicional como parte del Proyecto de Infraestructura Social para el Mejoramiento de Vivienda 2026, que contempla una inversión de 6 millones 395 mil 169 pesos.

La entrega simbólica de certificados de construcción se realizó en el Jardín Principal, durante un acto encabezado por la presidenta municipal, Yozajamby Molina Balver, y la subsecretaria de la Secretaría del Nuevo Comienzo (SENCO), Karla Padilla.

El proyecto beneficiará directamente a 221 habitantes mediante la construcción de habitaciones de 3.70 por 3.70 metros, con el propósito de reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de vida de las familias.

Los recursos serán aportados en partes iguales por el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Pénjamo, con una participación del 50 por ciento cada uno.

Estas son las 14 comunidades beneficiadas

Las obras se realizarán en las localidades de Las Ánimas, Aratzipu, El Carricillo, Concepción de Ruiz, La Estancia del Refugio, Mezquite de Luna, El Pandito, Pedregal de Arriba, San José de los Sabinos, San José de las Moras, La Joya de Sauz de Méndez, Tepetate de Origel, El Tlacuache y Zapote de Barajas.

Durante el evento recibieron certificados simbólicos cinco representantes de las familias beneficiadas: Martín Aurelio Salazar Aguirre, de Aratzipu; Rosa Luna García, de Concepción de Ruiz; Juan Pérez Elías, de Mezquite de Luna; Amparo Mendoza Castañeda, de Zapote de Barajas, y Guadalupe Estefanía Ugalde Botello, de El Pedregal de Arriba.

Esta última agradeció, en representación de las comunidades, el apoyo destinado a mejorar las condiciones de sus viviendas.

Seleccionan familias con mayores necesidades de vivienda

La alcaldesa Yozajamby Molina Balver explicó que la selección de los beneficiarios se realizó mediante recorridos casa por casa por parte del personal de Desarrollo Social.

Señaló que durante estas visitas identificaron hogares donde hasta cinco o seis personas compartían una sola habitación, por lo que se dio prioridad a las familias con mayores necesidades de espacio.

La presidenta municipal también recordó que durante el año anterior se construyeron más de 60 cuartos adicionales en zonas de la periferia de la cabecera municipal, como Corral de Piedra y Conejitos. En esta ocasión, el programa se concentró en las comunidades rurales.

“Un cuarto adicional le cambia por completo la dinámica y la dignidad a una familia”, expresó la alcaldesa.

También destacó otras acciones municipales, como el programa Transformando con el Corazón, las becas educativas y las pavimentaciones en accesos escolares de comunidades como Mezquite de Luna, Concepción de Ruiz y Aratzipu.

Por su parte, la subsecretaria Karla Padilla reconoció la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento para combinar recursos y desarrollar obras de infraestructura social en zonas prioritarias.

Indicó que estas acciones buscan beneficiar a sectores como personas adultas mayores, madres solas y personas con discapacidad.

Con la construcción de estos 48 espacios, el Gobierno Municipal informó que suma más de 100 habitaciones edificadas durante la actual administración, como parte de sus acciones de mejoramiento de vivienda en Pénjamo.