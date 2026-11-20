Por: Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Con motivo de la celebración de Santa Cecilia, la tradición volverá a unir a familias en Irapuato.

Como parte de las actividades programadas, el próximo domingo 22 de noviembre se llevará a cabo una jornada con diferentes eventos religiosos y de convivencia, el programa contempla una peregrinación, música en vivo, misa y una kermés, actividades con las que se busca conservar una costumbre.

Cada 22 de noviembre se conmemora a Santa Cecilia, reconocida por la tradición católica como patrona de los músicos, por lo que esta fecha representa una ocasión especial para quienes se dedican a la interpretación, composición y difusión de la música.

Como parte de los festejos, se contará con la participación de dos agrupaciones musicales. Los Originales Grandes de Guanajuato que se presentarán durante la víspera, el sábado 21 de noviembre, mientras que el domingo 22 de noviembre, a partir de las 7:00 de la mañana, el mariachi San Francisco estará a cargo de las mañanitas y en punto de las 8:00 de la mañana el grupo Los Guerreros se presentará en el Templo de Santa Cecilia, en la calle Avellano colonia Los Fresnos, en Irapuato.

Con estas presentaciones, las agrupaciones se sumarán a una celebración en la que la música será protagonista y que busca mantener viva una tradición de más de nueve décadas entre los músicos de la ciudad.