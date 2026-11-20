Guanajuato.- A partir de este 27 de noviembre, los padres y tutores de estudiantes guanajuatenses de educación básica podrán consultar la primaria o secundaria asignada para sus hijos. La Secretaría de Educación del estado informó que el trámite será en línea a través de su portal oficial.

¿Cómo consultar la escuela asignada en Guanajuato?

Para checar la información sobre la institución asignada deberás contar con el (Registro Único de Alumnos de 11 dígitos) RUA y la contraseña (3 mayúsculas y 3 números intercalados), proporcionada por la escuela actuar de tu hijo o hija.

Posteriormente, tendrás que ingresar al siguiente link, que es el portal de inscripciones de la SEG: https://inscripciones.seg.guanajuato.gob.mx/Account/Login

Al acceder y aceptar las condiciones del sitio se mostrará la información de la escuela otorgada, además de un recuadro para imprimir el documento de asignación. Deberás hacer clic para descargar el formato, o en caso de querer un cambio de institución, elegir la opción para realizarlo.

Si eliges la segunda opción, aparecerá una lista de instituciones disponibles que podrás seleccionar. Recuerda que sólo es posible hacer el cambio por internet una vez.

De tener alguna duda, la SEG cuenta con el número de teléfono 4731020200 ext. 7074 para que te brinden apoyo.