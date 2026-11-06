UG realizará seminario de musicología en tres campus de Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Universidad de Guanajuato (UG) realizará del 9 al 11 de noviembre la segunda edición del “Seminario Permanente de Musicología” 2026, con actividades presenciales, virtuales e híbridas en sus campus Guanajuato, Irapuato-Salamanca y León.

El encuentro reunirá a docentes, investigadores, estudiantes y profesionales vinculados con la música y las artes, mediante conferencias, talleres, mesas de diálogo, laboratorios, recitales y presentaciones editoriales.

La iniciativa es organizada a través de la División de Arquitectura, Arte y Diseño (DAAD) y el Departamento de Música y Artes Escénicas (DEMAE), a partir del trabajo del Cuerpo Académico Consolidado “Musicología”.

Bajo el tema “Arte, memoria y experiencia: diálogos transdisciplinares desde la música”, el seminario busca impulsar el intercambio académico y la colaboración entre investigadores, además de fortalecer una red universitaria dedicada al estudio, la creación, la educación y la preservación de las prácticas artísticas contemporáneas.

La coordinación académica está a cargo del Dr. Fabrizio Ammetto, responsable del Cuerpo Académico Consolidado “Musicología” (UGTO-CA-66), en colaboración con los cuerpos académicos “Arte, Educación y Tecnología” (UGTO-CA-203) y “Estudios Interdisciplinarios sobre la Cultura” (UGTO-CA-177).

Seminario de Musicología iniciará en el Campus Guanajuato

La jornada inaugural se realizará el 9 de noviembre en el Edificio de las Artes del Campus Guanajuato. Entre las actividades destaca la conferencia magistral “Italia y México desde el siglo XVI a ARIM: relaciones académicas”, impartida por el Dr. Fernando Ciaramitaro, presidente de la Asociación de Investigadores Italianos en México.

También se llevará a cabo la mesa de diálogo “La investigación artística como territorio transdisciplinar” y un recital comentado de piano.

Campus Irapuato-Salamanca tendrá actividades sobre música y tecnología

Para el 10 de noviembre, las actividades se trasladarán al Campus Irapuato-Salamanca, donde se abordarán las relaciones entre imagen, tecnología y experiencia estética.

El programa contempla un conversatorio interdisciplinario, una conferencia sobre la música como complemento terapéutico en medicina, un laboratorio de investigación y una presentación editorial dedicada a los vínculos entre música y espacio.

Link al programa: Programa II Seminario Permanente de Musicología 2026

Campus León cerrará el encuentro el 11 de noviembre

La tercera jornada tendrá como sede el Campus León, con actividades enfocadas en el patrimonio cultural, la mediación y la historia musical.

Entre ellas se encuentran conferencias especializadas, un conversatorio entre cuerpos académicos y un foro de proyectos emergentes dirigido a estudiantes y jóvenes investigadores.

Además, se presentará la convocatoria para diseñar la identidad gráfica de la edición 2027 del “Seminario Permanente de Musicología”.

La programación académica estará organizada en cinco ejes: Arte, memoria y patrimonio; Imagen, sonido y experiencia estética; Arte, tecnología y mediación; Música, cuerpo y sociedad; e Investigación, creación y formación, este último como eje transversal.

La ceremonia de clausura está programada para el 11 de noviembre a las 19:00 horas. El programa completo podrá consultarse a través de los canales institucionales de la Universidad de Guanajuato.