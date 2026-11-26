Guanajuato, Guanajuato.- La diputada morenista Hades Aguilar acusó al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) adquirir a sobreprecio productos básicos, comprados a la empresa La Cosmopolitana, luego de identificar diferencias entre los precios de contratación y los precios de referencia de productos de la canasta básica, entre ellos aceite, arroz, avena, champiñones y frijol.

Señaló que, por ejemplo, el aceite marca Maravilla de un litro fue adquirido por el DIF estatal a 99.50 pesos por botella, pese a que el mismo producto puede encontrarse en tienda a 33 pesos. Esto representa una diferencia de 66.50 pesos por unidad, equivalente a un precio 201.5% superior al de referencia.

“¿Cómo es posible que el DIF de Libia Dennise compre a 99.50 pesos el mismo aceite que una familia puede adquirir en 33? Si se compraron casi 18 mil botellas, lo esperable sería obtener un mejor precio por mayoreo, no pagar tres veces más”, cuestionó.

La diputada advirtió que las diferencias de precios también se presentan en otros productos adquiridos por el gobierno estatal:

Champiñones Nadal de medio kilogramo: de 43 a 119 pesos por unidad, con una compra de 21 mil bolsas.

Frijol pinto Santa Isabel de un kilogramo: de 29.50 a 68 pesos, con 16 mil bolsas adquiridas.

Avena de un kilogramo: de 28 a 53 pesos, con 31 mil bolsas.

Arroz Santa Isabel de un kilogramo: de 27 a 42 pesos, con una compra de 61 mil bolsas.

En conjunto, los cinco productos presentan diferencias por aproximadamente 5.1 millones de pesos respecto de los precios de referencia señalados, considerando las cantidades reportadas. La diputada sostuvo que es necesario esclarecer si las condiciones de suministro, distribución y entrega justifican estos costos.

Hades Aguilar señaló que tan solo este año se han otorgado 378 millones de pesos en contratos a La Cosmopolitana por adjudicación directa, y pidió transparentar los criterios utilizados para determinar los precios y seleccionar al proveedor.

“Una adjudicación directa no significa que se pueda pagar cualquier precio. El gobierno tiene la obligación de explicar por qué eligió a esta empresa, cómo fijó los costos y qué hizo para garantizar que los recursos públicos se utilizaran en las mejores condiciones”, sostuvo.

Finalmente, la diputada exigió al gobierno del estado hacer pública la justificación de los contratos otorgados a La Cosmopolitana y solicitó a la Auditoría Superior del Estado investigar las diferencias de precios detectadas.