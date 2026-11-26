Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad, la 66 Legislatura del Congreso del Estado exhortó al Ayuntamiento de Guanajuato a que dé vista a la autoridad investigadora competente para que indague el festejo de cumpleaños del presidente del Consejo Consultivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG), a quien le realizaron el festejo de su cumpleaños el pasado 19 de noviembre, donde decenas de personas le llevaron danza del Torito –y él bailó con una travesti que hace “borrachita”- y mariachi; también se acusa que hubo brindis con bebidas etílicas.

Piden que practiquen las diligencias necesarias para esclarecer todas las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos y, con fundamento en esto, “vengan todas las consecuencias jurídicas que tengan que llegar, que se investigue y que se sancione”.

La diputada morenista Miriam Reyes Carmona planeó exhortar al Ayuntamiento de Guanajuato a destituir a Manuel Ludovico Mata Vega. Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, la legisladora señaló que la celebración se llevó a cabo en oficinas destinadas a la operación del sistema y a la atención de la ciudadanía.

Precisó que, aunque el organismo informó que el festejo fue organizado por particulares y que no se utilizaron recursos públicos, consideró que la participación de quien preside el Consejo Directivo fue impropia de la responsabilidad y el profesionalismo que exige el cargo.

Expuso que las personas servidoras públicas deben conducirse con disciplina, legalidad, honradez e integridad, además de anteponer el interés colectivo a los intereses particulares. En ese sentido, sostuvo que quienes encabezan organismos públicos tienen la responsabilidad de preservar el uso adecuado de los espacios institucionales y mantener la confianza ciudadana, particularmente cuando se trata de entidades encargadas de prestar servicios esenciales.

Consideró que los hechos difundidos públicamente debilitaron la confianza en la conducción del organismo y argumentó que la permanencia de su titular debe corresponder al nivel de responsabilidad y profesionalismo que exige la presidencia del Consejo Directivo. El diputado Ernesto Millán Soberanes solicitó que por la importancia del tema se declarara de obvia resolución.

Más tardó en regresar a su lugar que pasaran a respaldarla la otra morenista Hades Berenice Aguilar Castillo, su compañero de bancada Ernesto Millán Soberanes y el emecista Rodrigo González Zaragoza.

Aguilar Castillo dijo que las instalaciones del organismo no eran salón de fiestas, Millán Soberanes señaló que mientras habitantes de diversas colonias denuncian desabasto, cortes de suministro y deficiencias en la calidad del agua, resulta grave que en las oficinas oficiales del organismo se hayan realizado celebraciones personales y tras acusar a Ludovico de falto de sensibilidad, pidió su destitución inmediata.

González Zaragoza indicó que ese tipo de acciones denigran el quehacer público, que las oficinas públicas deben ser sagradas y también la forma en que se conducen las personas al frente de las mismas, por lo que debe ser una llamada de atención para todos los funcionarios.

La priista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia demandó una respuesta clara y urgente e invitó a reflexionar sobre la ética pública y la responsabilidad inherente al servicio público.

Los panistas se sumaron a la exigencia de aprobar el exhorto en el sentido de investigar y la solicitud de obvia resolución fue aprobada por unanimidad de votos.

El panista Jorge Arturo Espadas Galván afirmó que toda persona servidora pública tiene el deber de actuar con respeto, legalidad y compromiso hacia la ciudadanía, evitando cualquier encubrimiento y procurando que se sancione toda irregularidad, especialmente cuando es cometida por quienes desempeñan un cargo público, pero aclaró que el Congreso del Estado es un órgano parlamentario y de fiscalización al que no le corresponde asumir funciones de órgano interno de control ni de autoridad jurisdiccional para emitir sentencias o determinar destituciones directas, máxime tratándose de un organismo autónomo municipal cuya competencia disciplinaria debe respetarse conforme al Estado de derecho.

Por eso propuso modificar el exhorto para dejarlo en investigación y no en cese. La propuesta de modificación fue aprobada y todo mundo votó a favor.