Cuatro equipos de Guanajuato clasifican al Mundial de Robótica en China

Aguascalientes, Ags.- Cuatro equipos de estudiantes de Guanajuato consiguieron su clasificación al Mundial de Robótica WER 2026, que se celebrará en diciembre próximo en Shanghái, China, luego de obtener destacados resultados en la Final Nacional del torneo, realizada en Aguascalientes.

Los equipos que representarán a México y Guanajuato consiguieron sus pases en las categorías Master y Principiantes. Los resultados fueron los siguientes:

Primer lugar en categoría Master: CONALEP Silao.

CONALEP Silao. Segundo lugar en categoría Master: CONALEP Silao.

CONALEP Silao. Primer lugar en categoría Principiantes: Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG).

Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG). Tercer lugar en categoría Principiantes: Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB).

La competencia nacional se realizó en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, campus Aguascalientes, donde se reunieron equipos de robótica educativa de diferentes estados del país. En esta edición, los participantes trabajaron bajo la temática “Agentes IA Robotic”, con pruebas de programación, diseño, innovación y resolución de problemas mediante robots autónomos.

CONALEP Silao obtiene primero y segundo lugar nacional

En la categoría Master, estudiantes del CONALEP Plantel Silao consiguieron los dos primeros lugares de la competencia, resultado que permitió a ambos equipos asegurar su participación en el Mundial de Robótica en China.

El equipo ROBONAU, integrado por Yahir Sandoval Rivas, Carlos Rodríguez Rodríguez y Adán Mexicano Aguirre, obtuvo el campeonato nacional.

Por su parte, ROBOCON, conformado por Gael Rodríguez Rodríguez, Christopher Belman Millán y Óscar Sánchez Meza, alcanzó el segundo lugar del certamen.

UPG consigue el primer lugar en Principiantes

Otro de los resultados destacados fue el de estudiantes de Ingeniería en Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), quienes obtuvieron el primer lugar nacional en la categoría Principiantes.

El equipo estuvo integrado por Ixchel Villanueva Ruiz, Andrés Juárez Romero y Sergio Elías Casas, quienes consiguieron su clasificación a la Gran Final Internacional WER 2026 en Shanghái.

La preparación de los estudiantes estuvo a cargo del Mtro. Francisco Gustavo Mota.

UPB también consigue su pase al Mundial de Robótica

La Universidad Politécnica del Bicentenario (UPB) también tendrá representación en China, luego de que sus estudiantes de Ingeniería Mecatrónica consiguieran el tercer lugar nacional en su categoría.

El equipo estuvo conformado por Zuriel Moreno Manríquez, Christopher Valdez Guzmán y José Ulises Sapién Estrada, quienes obtuvieron el derecho de participar en el Mundial de Robótica WER.

Los estudiantes contaron con la asesoría del Ing. Sergio Neftalí Cerritos Juárez.

Con estos resultados, Guanajuato tendrá cuatro equipos en la competencia internacional, donde estudiantes de CONALEP Silao, la UPG y la UPB buscarán destacar frente a representantes de otros países en el certamen que se realizará en diciembre en Shanghái, China.