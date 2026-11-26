Guanajuato, Guanajuato.- El Pleno de la 66 Legislatura del Congreso del Estado exhortó por mayoría a la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y al Ayuntamiento de León para que en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes garanticen los recursos humanos, materiales, técnicos y presupuestales necesarios para la implementación y el fortalecimiento permanente de las medidas de protección animal, medicina preventiva, vigilancia epidemiológica y bioseguridad en el Parque Zoológico de León, particularmente ante la presencia confirmada de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1).

El exhorto exige garantizar que la totalidad de los ejemplares en cautiverio bajo resguardo del Parque Zoológico de León se encuentren sujetos a un programa permanente de medicina preventiva, bajo supervisión médico-veterinaria, que contemple revisiones periódicas, atención inmediata en caso de enfermedad o lesión y las medidas necesarias para prevenir la propagación de enfermedades.

Piden también que informen si el Parque Zoológico de León contaba, con anterioridad a la detección de los primeros casos de influenza aviar, con un protocolo escrito de bioseguridad, zoonosis y antropozoonosis, conforme a los parámetros técnicos previstos en la Norma Mexicana NMX-AA-165-SCFI-2014, precisando su fecha de elaboración y última actualización, los recursos destinados a su ejecución, los mecanismos de supervisión y las constancias documentales que acrediten su aplicación.

Demandan que atiendan, en coordinación con las autoridades sanitarias y zoosanitarias competentes, la solicitud federal relativa al cierre temporal preventivo del Parque Zoológico de León y garanticen que su reapertura al público se realice una vez que se hayan satisfecho las condiciones epidemiológicas, zoosanitarias y de bioseguridad determinadas por dichas autoridades. Asimismo, informen sobre las determinaciones adoptadas para atender dicha solicitud y acompañen las evaluaciones, dictámenes y demás elementos técnicos que sustenten sus decisiones.

Además, requieren que fortalezcan, en coordinación con las autoridades sanitarias competentes, las acciones de vigilancia epidemiológica, identificación y seguimiento de personas expuestas, así como las medidas de protección del personal del zoológico y de comunicación de riesgos dirigidas a la población; e informen sobre las acciones implementadas para la atención y el seguimiento de las 29 personas identificadas como expuestas al virus, salvaguardando en todo momento sus datos personales y la confidencialidad de su información clínica.

De igual manera, que remitan un informe pormenorizado y documentado sobre la contingencia sanitaria derivada de la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad A(H5N1) en el Parque Zoológico de León, que contenga: la cronología de los acontecimientos y de las medidas sanitarias implementadas; la relación de ejemplares afectados y fallecidos, especificando las causas de muerte determinadas; los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a los ejemplares; las posibles vías de transmisión identificadas mediante las investigaciones epidemiológicas; las observaciones, recomendaciones y medidas emitidas por las autoridades federales y estatales, así como su grado de cumplimiento; y los recursos públicos destinados a la prevención, atención y control de la contingencia sanitaria.

Finalmente, para que promuevan, ante las autoridades competentes, las investigaciones correspondientes para determinar la posible existencia de actos u omisiones de carácter administrativo u operativo relacionados con la prevención, detección, atención y control de la contingencia sanitaria y, en su caso, se determinen las responsabilidades correspondientes, informando sobre las acciones realizadas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

La propuesta tiene su origen en un punto de obvia resolución presentado por el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero. La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco expresó que se respalda la protección animal, pero advirtió que el Congreso debe actuar con rigor técnico, respetar competencias institucionales y evitar exhortos de obvia resolución sobre asuntos con tintes políticos.

Explicó que el Parque Zoológico de León cerró preventivamente desde el 25 de septiembre por protocolos de bioseguridad ante aves migratorias, no por una crisis sanitaria, destacando que más de treinta muestreos en aves y veintiséis en personal resultaron negativos a influenza H5N1. Finalmente, recordó que el recinto opera como organismo descentralizado con respaldo presupuestal municipal, por lo que anunció que su bancada votará en contra de una propuesta que solicita acciones ya ejecutadas.

El panista Jorge Arturo Espadas Galván manifestó que el exhorto pide que se investigue y se llegue a las sanciones correspondientes, si después de la investigación hay algo que sancionar; mientras que el legislador Rodrigo González Zaragoza refirió que ya existe una actuación de la autoridad competente a diferencia del caso anterior y que politizar el tema del zoológico no le conviene a nadie.

La morenista Miriam Reyes Carmona solicitó el voto a favor de la obvia resolución del punto de acuerdo. Su compañero Antonio Chaurand Sorzano señaló que la presencia de influenza aviar H5N1 en el Parque Zoológico de León no debe minimizarse. El punto de acuerdo fue aprobado sin los votos naranja

Emmanuel Reyes se sube al ring del zoo de León

El senador morenista Emmanuel Reyes pide transparencia y coordinación ante la contingencia sanitaria en el Zoológico de León. En un comunicado señaló que solicitará información sobre los expedientes abiertos por la PROFEPA y promoverá que las autoridades informen sobre las medidas necesarias para proteger la salud de las personas y el bienestar animal.

Como integrante de la Comisión de Salud, Emmanuel Reyes Carmona, señaló que la situación que se presenta en el Zoológico de León debe atenderse con responsabilidad, transparencia, rigor científico y apego a la legislación vigente. Afirmó que la prioridad debe ser proteger la salud y la seguridad de las familias leonesas, de las y los trabajadores del zoológico y de quienes hayan tenido contacto con los ejemplares afectados, así como garantizar la salud y el bienestar de los animales bajo resguardo de la institución.

Informó que solicitará a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) un informe detallado sobre los cuatro expedientes iniciados desde 2024, en particular sobre los tres que permanecen abiertos. Pidió que se precise qué irregularidades se detectaron, qué medidas correctivas se ordenaron y por qué los procedimientos aún no han concluido.

El senador recordó que la Ley General de Salud establece obligaciones en materia de vigilancia epidemiológica, prevención y control de enfermedades transmisibles y zoonosis. También señaló que la Ley General de Vida Silvestre y la Ley Federal de Sanidad Animal prevén obligaciones sobre el manejo, la protección, el bienestar y la sanidad de los animales.

Planteó que las autoridades realicen una revisión integral de las condiciones sanitarias y de operación del zoológico, incluidos sus protocolos de bioseguridad, planes de manejo, atención veterinaria y medidas para prevenir enfermedades. También pidió dar seguimiento médico a las personas que pudieran haber estado expuestas al virus.

Solicitan se fortalezca la protección y el bienestar animal en Irapuato

La diputada morenista Maribel Aguilar González presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Irapuato para que, a través de la Dirección General de Salud y del Centro de Control y Bienestar Animal, implemente y fortalezca una estrategia integral de control poblacional ético de animales de compañía, mediante campañas permanentes y gratuitas de esterilización, programas de adopción responsable, prevención del abandono y promoción de la tenencia responsable.

De igual manera, remita un informe pormenorizado correspondiente al periodo comprendido entre 2021 y 2026, que contenga el número de eutanasias practicadas por el Centro de Control y Bienestar Animal, las causas que motivaron dichos procedimientos, los protocolos aplicados, la capacidad operativa de sus instalaciones y los recursos públicos destinados a su funcionamiento, desglosando el gasto correspondiente a eutanasias, esterilizaciones y programas de adopción.

Finalmente, para que establezca mecanismos de transparencia, participación y colaboración con asociaciones protectoras de animales, personas rescatistas independientes, instituciones educativas y profesionales de la medicina veterinaria, que contribuyan al fortalecimiento y seguimiento de la política pública municipal en materia de protección y bienestar animal.

Aguilar González expuso cifras del Centro de Control y Bienestar Animal de Irapuato, correspondientes al periodo de 2017 a 2025. De acuerdo con esos registros, las adopciones pasaron de 273 en 2017 a 50 en 2025, una disminución de 81.7 por ciento. Además, durante 2024 y 2025 se reportaron 7 mil 639 eutanasias, frente a 114 adopciones, situación que, a su consideración, hace necesario evaluar los resultados y las prioridades de la política pública municipal.

La legisladora reconoció el incremento de las esterilizaciones, que llegaron a 3 mil 454 procedimientos en 2025; sin embargo, sostuvo que esas acciones deben formar parte de una estrategia permanente que atienda las causas de la sobrepoblación, como el abandono, la reproducción no controlada y la falta de responsabilidad en el cuidado de los animales. También recordó que la legislación estatal establece que la eutanasia debe aplicarse como último recurso, ante condiciones como sufrimiento irreversible, enfermedad terminal o un riesgo sanitario real y acreditado.

El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Medio Ambiente para su estudio y dictamen.