Irapuato, Guanajuato.- Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Los Álamos, en Irapuato. La víctima fue identificada preliminarmente como Luis, conocido con el apodo de “El Güicho”.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde, sobre la calle Jabillo, casi en el cruce con Picea, donde vecinos de la zona reportaron al sistema de emergencias 911 haber escuchado varias detonaciones; tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a un hombre con heridas de bala.

Paramédicos de Protección Civil llegaron al sitio para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Después de confirmar el fallecimiento, los policías municipales acordonaron la zona para evitar el paso de personas y preservar los indicios. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre quiénes cometieron el ataque ni los motivos de la agresión