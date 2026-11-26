Abasolo, Guanajuato.- El Ayuntamiento de Abasolo aprobó por mayoría la donación de terrenos para la construcción del parque en Ojo de Agua y un centro de gobierno. Las ediles Carolina Ceballos, Adriana Delgado y Dolores González acusaron que se les convocó sin documentos y rechazaron que la donación esté condicionada a la construcción de un centro de gobierno

En la Sesión Extraordinaria número 5, el Ayuntamiento de Abasolo aprobó por mayoría calificada aceptar varias donaciones de terrenos que de parte de los hermanos Alfonso J. Piedad y Carlos Leonardo Cortés Hernández reconocidos empresarios dueños del balneario La Caldera.

Entre las donaciones está un predio de más de 40 mil metros cuadrados para construir un parque público en Ojo de Agua que era una ex hacienda donde hay árboles de sabino que tienen una altura de hasta 30 metros y 2 metros de ancho.

A petición del secretario del Ayuntamiento, el alcalde Job Gallardo leyó el escrito de los donantes, fechado el 25 de noviembre y según el documento, todas las donaciones son “a título gratuito pero condicionadas” a un destino específico.

La donación sería para un Centro de gobierno municipal, es decir, dos fracciones de los predios El Saucillo y El Puño, de 8,218 y 5,633 metros cuadrados, donde ahí se concentrarían los trámites y servicios de las direcciones municipales y de organismos descentralizados.

Además la ampliación del bulevar Mariano Abasolo con 6,107 y 314 metros cuadrados de los mismos predios; el Parque Ojo de Agua con 40,364 metros cuadrados para un parque público con reserva natural y espacios para actividades deportivas, artísticas, educativas y culturales.

Además, 2,933 metros cuadrados para un estacionamiento público que administraría el DIF municipal, que recibiría de por vida lo que genere y finalmente la ampliación de las calles Echegaray Norte y Mina Norte y del bulevar Insurgentes con 19 mil 507 metros cuadrados del predio anexo al hotel balneario.

El escrito da al municipio un plazo máximo de cuatro años para construir y terminar el centro de gobierno y las vialidades; el plazo empieza a contar cuando el municipio tenga las escrituras y si se cambia el destino de los predios o no se cumplen los plazos, la donación regresará a los donantes.

En el caso del parque y del estacionamiento, la dirección de Obras Públicas tendría un año para presentar el proyecto ejecutivo y los tiempos de la obra se definirán después, subrayando que el proyecto lo dirigirá un patronato formado por funcionarios municipales y por el donante o quien él designe.

“Se nos convocó sin anexar un solo documento”

En la discusión, una de las regidoras de oposición dijo que se les convocó “sin anexar un solo documento técnico jurídico” que respaldara la operación. También le pareció alarmante que solo se hablara de donación y se omitieran las medidas, la situación legal del inmueble y el hecho de que viniera condicionada a un proyecto.

Una de las regidoras dijo que su deber es vigilar el patrimonio municipal y evitar “cláusulas o compromisos financieros ocultos” y anunció su voto en contra por falta de expediente previo y de certeza jurídica.

Otra regidora coincidió, señalando que aprobar el inmueble sin revisar antes el título de propiedad, el certificado de libertad de gravamen, el dictamen de uso de suelo y las cláusulas de destino sería “una irresponsabilidad administrativa que no vamos a avalar” y pidió que constara en el acta que su voto en contra se debe a la falta de documentación previa y al condicionamiento del centro de gobierno.

Por su parte, el alcalde agradeció a los hermanos Cortés Hernández, afirmando que es la mayor donación que ha recibido el municipio en su historia, incluso desde la antigua misión de San José del Agua Caliente en el siglo XVI, “Esta es una votación que pasará a la historia”, dijo.

La donación se aprobó con siete votos a favor y tres en contra, de las regidoras Carolina Ceballos, Adriana Delgado y Dolores González, pero con eso se alcanzó la mayoría calificada. El cabildo también pidió a la síndica municipal hacer los trámites para protocolizar la donación ante notario.