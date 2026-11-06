Guanajuato tendrá 3 meses de adaptación para prohibir celulares en escuelas

Guanajuato.- El uso de celulares dentro de las aulas quedó restringido para estudiantes guanajuatenses al igual que en el resto del país desde el 3 de noviembre. Pese a ello, la Secretaría de Educación del estado estableció un periodo de adaptación de hasta 3 meses para aplicar medidas en cada institución, ya sea pública o privada.

¿Cómo aplica la medida para cada nivel educativo?

Preescolar, primaria y secundaria: se prohíbe el uso de teléfonos celulares en toda la jornada escolar, incluyendo el receso.

Preparatoria y bachillerato: su uso será determinado por cada institución, se regulará su empleo exclusivamente para fines educativos.

Universidad: se permitirá su utilización de manera responsable, pero de igual manera será establecido por las disposiciones de cada institución

De acuerdo con la secretaría, los padres de familia deberán formar una carta responsiva en la que se confirme el acuerdo de restricciones a los alumnos. Asimismo, se privilegiará el diálogo entre las instalaciones educativas y los tutores.