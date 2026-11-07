Zooira te invita a conocer al Tucán Pico de Canoa, especie protegida

Irapuato, Guanajuato.- Una de las especies de aves más llamativas que hay en el aviario del Zoológico de Irapuato, es el Tucán Pico Iris, también conocido como Tucán Pico de Canoa.

Esta especie habita en el sur de México y también en zonas como Colombia y Venezuela. El doctor Gustavo Graciano, miembro del equipo de veterinarios del ZooIra, explicó que éste animalito está protegido por la ley, por lo cual no se puede tener como mascota.

“Ellos son importantes para el ecosistema, ya que se encargan de andar dispersando semillas para que haya más árboles. Su dieta es de frutas pero son oportunistas, también pueden comer algunas crías de ratones… este ejemplar tiene un pico muy grande, de colores muy llamativos pero no es pesado, sino que es frágil y le ayuda para alcanzar frutas en vida silvestre”, apuntó.

El doctor Gustavo Graciano indicó que a diferencia de otras especies como los loros y guacamayas, los tucanes no pueden repetir ninguna palabra, sino que por el contrario, hacen sonidos como ronroneos o graznidos, con los que se comunican y pueden hacer sonidos tocando su pico en algunos árboles para comunicarse entre ellos.

Recuerda que cuando visites el aviario, no debes molestar a los animalitos y no darles de comer, porque llevan una dieta especial.

Los horarios del ZooIra son del Martes a Domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Aprovecha y ven a conocer especímenes muy interesantes, como el Tucán.