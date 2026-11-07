Localizan en la capital a una mujer leonesa con reporte de desaparición

Guanajuato, Guanajuato.- Elementos de la policía preventiva localizaron en la capital a una leonesa que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre. La encontraron desorientada y entregaron a la Célula Municipal de Búsqueda de Guanajuato capital.

Se trata de Teresa Isabel, de 43 años, quien contaba con un Protocolo Alba activo desde el pasado 3 de noviembre, tras un reporte de desaparición en el municipio de León. La última vez que se vio en la ciudad zapatera fue el mismo 3 de noviembre. Estaba en la colonia Azteca. Una cámara de videovigilancia observó que estaba cerca de una zona arbolada y volteaba como buscando o esperando a alguien. Finalmente, apareció a poco más de 40 kilómetros de ese lugar.

La noche del jueves 5 de noviembre, la Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia sobre el bulevar Euquerio Guerrero, de la capital, y al circular por las inmediaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) ubicaron a una mujer aparentemente desorientada.

Al acercarse para brindarle atención, la mujer solicitó auxilio. Dijo que había perdido la noción de lo ocurrido y únicamente recordaba haber salido de su domicilio en el municipio de León, pero no sabía cómo había llegado a la capital.

De inmediato, los elementos verificaron sus datos y confirmaron que se trataba de Teresa Isabel, de 43 años, quien contaba con una alerta de Protocolo Alba activa, por lo que activaron los procedimientos correspondientes y fue trasladada para su resguardo a las instalaciones de la Comisaría de la Policía Preventiva, desde donde se dio aviso al Ministerio Público.

Posteriormente, sus familiares arribaron a la Comisaría, donde Teresa Isabel fue entregada a su esposo, quien agradeció la atención y el apoyo brindado por los elementos de seguridad.