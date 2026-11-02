Integrante de familia señalada por amenazas y agresiones en Abasolo da su versión

En otro video difundido en Facebook, Xóchitl Diosdado aseguró que no ha portado armas ni agredido a la familia de Frías; también acusó a la denunciante de intervenir en un conflicto relacionado con su hija de 13 años

Redacción Notus2 noviembre, 2026

Esta declaración representa la postura de Xóchitl Diosdado Villa frente a las acusaciones de Galilea Frías. Como medio informativo, Periódico Notus mantiene abierto el espacio para el derecho de réplica.

Abasolo, Guanajuato.- Luego de que una abasolense denunciara públicamente presuntas amenazas de muerte y agresiones contra su familia, Xóchitl integrante de la familia acusada difundió un video en Facebook para presentar su versión de los hechos y rechazar los señalamientos.

En su publicación, Diosdado Villa negó haber amenazado o agredido a integrantes de la familia de Frías, así como portar armas de fuego. También aseguró que no se encuentra escondida y que continúa trabajando.

La mujer afirmó que el conflicto está relacionado con una presunta agresión contra su hija, de 13 años, quien, señaló, tiene un problema neurológico y una discapacidad.

En su mensaje, acusó a Galilea Frías y a su hermana Wendoly de estar involucradas en lo que le ocurrió a la menor. Incluso aseguró que, un día antes de publicar su video, recibió un mensaje atribuido a Wendoly en el que supuestamente manifestó inconformidad por lo que le habían hecho a su hija y amenazó con “no estar a gusto hasta no sacarle los ojos”.

Xóchitl Diosdado también afirmó que Galilea acudió el sábado al lugar donde trabaja para amedrentarla y sostuvo que cuenta con un video que, según dijo, respalda su versión.

“Y no yo no tengo armas y tampoco he tocado a nadie de tu familia. Pero tú sí. Te metiste con mi hija una niña de 13 años con un problema neurólogo y una discapacidad”, expresó en la grabación.

La mujer pidió que su publicación fuera difundida y etiquetaran a distintas autoridades para que conocieran su versión de los hechos.

Redacción Notus2 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información