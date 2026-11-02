Integrante de familia señalada por amenazas y agresiones en Abasolo da su versión

Esta declaración representa la postura de Xóchitl Diosdado Villa frente a las acusaciones de Galilea Frías. Como medio informativo, Periódico Notus mantiene abierto el espacio para el derecho de réplica.

Abasolo, Guanajuato.- Luego de que una abasolense denunciara públicamente presuntas amenazas de muerte y agresiones contra su familia, Xóchitl integrante de la familia acusada difundió un video en Facebook para presentar su versión de los hechos y rechazar los señalamientos.

En su publicación, Diosdado Villa negó haber amenazado o agredido a integrantes de la familia de Frías, así como portar armas de fuego. También aseguró que no se encuentra escondida y que continúa trabajando.

La mujer afirmó que el conflicto está relacionado con una presunta agresión contra su hija, de 13 años, quien, señaló, tiene un problema neurológico y una discapacidad.

En su mensaje, acusó a Galilea Frías y a su hermana Wendoly de estar involucradas en lo que le ocurrió a la menor. Incluso aseguró que, un día antes de publicar su video, recibió un mensaje atribuido a Wendoly en el que supuestamente manifestó inconformidad por lo que le habían hecho a su hija y amenazó con “no estar a gusto hasta no sacarle los ojos”.

Xóchitl Diosdado también afirmó que Galilea acudió el sábado al lugar donde trabaja para amedrentarla y sostuvo que cuenta con un video que, según dijo, respalda su versión.

“Y no yo no tengo armas y tampoco he tocado a nadie de tu familia. Pero tú sí. Te metiste con mi hija una niña de 13 años con un problema neurólogo y una discapacidad”, expresó en la grabación.

La mujer pidió que su publicación fuera difundida y etiquetaran a distintas autoridades para que conocieran su versión de los hechos.