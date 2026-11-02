PAN respalda que dinero del puente en León se destine a pacientes con cáncer

León, Guanajuato.- El presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en León, Antonio Guerrero Horta, reconoció la decisión del Gobierno de Guanajuato de mantener en el municipio los 434.8 millones de pesos originalmente considerados para el puente del bulevar Aeropuerto y destinarlos al fortalecimiento de la infraestructura de salud, particularmente para la atención de pacientes con cáncer.

Durante una rueda de prensa, acompañado por el diputado local Jorge Espadas Galván, Guerrero Horta señaló que la decisión permitirá atender necesidades relacionadas con los servicios médicos especializados, mientras se mantiene el compromiso de impulsar infraestructura para mejorar la movilidad en la ciudad.

El dirigente panista destacó que la Unidad de Radioterapia está proyectada para brindar más de 7 mil 500 atenciones anuales a pacientes de los 46 municipios de Guanajuato, con especial atención a quienes no cuentan con seguridad social.

“Cuando hablamos de invertir en salud, hablamos de personas y familias que enfrentan momentos difíciles, que necesitan tratamientos especializados y que muchas veces deben hacer grandes esfuerzos económicos para recibir atención. Por eso reconocemos que estos recursos permanezcan en León y se destinen a una necesidad tan importante como la atención contra el cáncer”, expresó.

Por su parte, Espadas Galván señaló que los 434.8 millones de pesos permanecerán en León para fortalecer los servicios de salud. También reconoció el compromiso de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de impulsar durante 2027 el proyecto del puente del bulevar Aeropuerto, mediante una aportación estatal equivalente al 50 por ciento de la inversión prevista, una vez que se cumplan los requisitos técnicos, jurídicos y presupuestales.

“León gana porque hoy se atiende una necesidad urgente de salud y, al mismo tiempo, se mantiene el compromiso de avanzar en una obra importante para la movilidad. No se trata de elegir entre una necesidad y otra, sino de trabajar para que ambas se conviertan en beneficios para las familias leonesas”, señaló.

El legislador llamó al Ayuntamiento de León y a las autoridades involucradas a mantener la coordinación institucional y avanzar en los requisitos necesarios para concretar el proyecto vial.

Asimismo, indicó que los procedimientos de financiamiento, licitación y contratación requieren certeza jurídica y cumplimiento de los plazos establecidos.

PAN en León presenta balance de su primer año de trabajo

Durante la rueda de prensa, Antonio Guerrero Horta presentó un balance del primer año de la administración partidista 2025-2028, en el que destacó una agenda territorial enfocada en escuchar las necesidades de las colonias y comunidades rurales del municipio.

“Nuestra primera causa es estar cerca de la gente. Este primer año hemos trabajado para escuchar a las familias leonesas, conocer sus necesidades y fortalecer nuestra presencia en cada comunidad”, expresó.

Entre las actividades mencionó el programa “Charlas con el PAN”, mediante el cual se realizan encuentros con vecinos, líderes y representantes de colonias para conocer sus propuestas y necesidades.

También destacó las asambleas y recorridos de “PAN te escucha en tu colonia”, realizados en León II, La Florida, El Valladito, San Pedro de los Hernández, Lomas de Medina y Las Joyas, entre otras colonias y comunidades rurales.

A estas acciones se suman las visitas semanales casa por casa mediante el programa “Toca-Toca”, así como actividades de acercamiento ciudadano en cruceros y caravanas.

Guerrero Horta reconoció la participación de las estructuras partidistas y el acompañamiento de diputadas, diputados, regidoras y regidores del PAN en el trabajo territorial.

Por su parte, Jorge Espadas Galván informó sobre la incorporación de 250 militantes y simpatizantes, quienes tomaron protesta durante el pasado fin de semana y participarán en distintas estructuras territoriales con presencia en los seis distritos locales de León.

El diputado señaló que estas estructuras buscarán fortalecer el trabajo en colonias y comunidades, escuchar propuestas y dar seguimiento a las necesidades e inquietudes ciudadanas.

Finalmente, ambos dirigentes señalaron que el fortalecimiento de Acción Nacional debe reflejarse, desde su perspectiva, en cercanía, trabajo permanente y resultados para las familias leonesas.