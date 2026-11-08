Más de 2 mil personas participaron en la Carrera Nocturna “Entre la Vida y la Muerte” 2026, en un ambiente de fiesta, tradición y sana convivencia

Irapuato, Gto.
Familias, deportistas y grupos de amigos de distintas edades se dieron cita para formar parte de esta competencia, que combinó la actividad física con las tradiciones y el ambiente festivo del Centro Histórico de Irapuato.
Las y los corredores participaron en tres modalidades: la categoría infantil de 650 metros, así como los recorridos de 3 y 7 kilómetros.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, reconoció el esfuerzo de las y los participantes y destacó la importancia de promover actividades que fortalezcan la convivencia familiar, los hábitos saludables y la apropiación de los espacios públicos.
Por su parte, Janet Estrada Ponce, directora de COMUDAJ, dio la bienvenida a las y los asistentes y destacó el entusiasmo de la ciudadanía, cuya participación permitió superar las expectativas de convocatoria de esta edición.
Asimismo, se reconoció la participación de las personas voluntarias, personal de tránsito y corporaciones de seguridad, quienes colaboraron en las labores de organización, prevención y vigilancia a lo largo del recorrido, para brindar condiciones de seguridad a las y los asistentes.
Gracias a la coordinación entre las dependencias municipales y a las medidas preventivas implementadas, la competencia concluyó con saldo blanco, permitiendo que las familias disfrutaran de una noche dedicada al deporte, la convivencia y las tradiciones.
GANADORAS Y GANADORES
3 kilómetros – Discapacidad femenil
1. María Oropeza Delgado.
3 kilómetros – Recreativa femenil
1. Juanita Jasso Jiménez.
2. Zara Zavala Lazo.
3. Erika Castillo Montiel.
3 kilómetros – Recreativa varonil
1. Santiago Fuentes.
2. Christian Alcántara Ledesma.
3. Salvador González Hernández.
7 kilómetros – Discapacidad varonil
1. Moguel Ángel Ramírez.
7 kilómetros – Única femenil
1. Diana Claudia Osorio Rubio.
2. Victoria Eugenia Preciado Castillo.
3. Adriana Rodríguez.
7 kilómetros – Única varonil
1. Rubén Pérez Elizarraraz.
2. Iyeri Piña Gómez.
3. Óscar Barrón Hernández.