Viajar con tarjeta: consejos para pagar en el extranjero sin sorpresas

Pagar con tarjeta fuera de México es pedirle a tu banco que compre divisas por ti en cada compra, al tipo de cambio que él determine y con las comisiones que ya firmaste en el contrato. El gesto es el mismo que en una tienda de Irapuato. Lo que cambia ocurre detrás: una conversión de moneda, un posible cargo adicional y una red de autorización que puede frenar la operación si algo le parece raro.

Qué ocurre cuando la terminal está en otro país

El comercio cobra en su moneda. Tu emisor convierte esa cifra a pesos y suma las comisiones que correspondan. La referencia pública en México es el tipo de cambio FIX, que el Banco de México determina con un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y da a conocer a partir de las 12:00 horas de cada día hábil bancario.

Ese dato sirve de vara. El tipo de cambio concreto de cada compra lo fija tu institución y aparece en el estado de cuenta, así que la comparación se hace al regresar, comprobante en mano.

Las comisiones tienen nombre propio. El Registro de Comisiones de la CONDUSEF define como conceptos la “disposición de efectivo en cajeros automáticos en el extranjero” y la “consulta de saldo en cajero automático en el extranjero”, ambas cobradas al cliente por usar cajeros fuera del país. El mismo organismo señala que las tarjetas pensadas para viajeros frecuentes se distinguen por eliminar las tarifas por transacciones en moneda extranjera; en las demás, ese cargo existe. Cuánto cobra la tuya está en tu contrato; ningún porcentaje general aplica a todas.

Antes de salir: lo que se resuelve desde casa

La CONDUSEF recomienda a quien viaja hacer una lista con los teléfonos de emergencia de su banco, planear los retiros de efectivo con la tarjeta de débito y reservar la de crédito para pagar en establecimientos. Si tienes más de una de crédito, sugiere usar la de menor Costo Anual Total (CAT) para que la deuda del viaje cueste menos. También aconseja apartar alrededor de 15 % del presupuesto vacacional para imprevistos.

Conviene sumar tres consultas antes de salir. Pregunta a tu emisor si todavía requiere registrar un aviso de viaje o si sus sistemas ya no lo piden; confirma que las notificaciones de compra lleguen a tu celular; y averigua qué pasa si la tarjeta se bloquea por una operación que el banco considere inusual. Las tarjetas emitidas por entidades distintas de un banco tradicional tienen sus propios pasos; para ese caso hay una guía sobre uso de TarjetaMi en el extranjero que los recorre.

Lleva dos medios de pago distintos y guárdalos en lugares separados. Si uno se bloquea o se pierde, el viaje sigue.

En el destino: cajeros, mostradores y comprobantes

Al llegar, la recomendación oficial es usar los cajeros del propio banco y evitar los de red por la comisión extra. Retirar efectivo con la de crédito suma un financiamiento caro, por lo que la CONDUSEF lo desaconseja; si no hay otra opción, revisa que la ranura no tenga ningún dispositivo adicional instalado.

En el mostrador rige la misma regla que en México: la tarjeta nunca se pierde de vista. En restaurantes, pide que lleven la terminal a tu mesa o paga en caja. Guarda cada comprobante; con ellos vas a cotejar el estado de cuenta y, si hace falta, sustentar una reclamación.

Del otro lado del mostrador el riesgo también existe. El comercio que acepta una tarjeta extranjera, en Roma o en San Miguel de Allende, asume contracargos e intentos de clonación; para quien cobra, hay una guía sobre fraudes con tarjeta en tu negocio que ordena las medidas básicas.

Si aparece un cargo que no hiciste

La regla mexicana es concreta. Tienes hasta 90 días naturales desde la fecha del cargo para reclamarlo, y la regulación del Banco de México obliga a la institución a liberarte del pago y devolver el monto dentro de los cuatro días hábiles posteriores a tu reclamo, salvo que el banco demuestre que la compra se autorizó con el chip de tu tarjeta o con los sistemas de autenticación en línea que confirman que fuiste tú.

Todo empieza con una llamada para reportar los cargos y cancelar el plástico. Después se presenta una solicitud de aclaración en la Unidad Especializada (UNE) del banco, trámite que también puede hacerse por su portal de internet; el banco está obligado a entregarte un acuse con folio, fecha y hora, y conviene conservarlo. La investigación puede tardar hasta 45 días. Si al cumplirse ese plazo no recibes un dictamen, la reclamación procedió y el abono ya no puede revertirse. Mientras dura el proceso, el banco no puede cobrarte intereses moratorios por el cargo en disputa ni reportarte al Buró de Crédito.

Si la respuesta es negativa o no llega, la CONDUSEF ofrece orientación y puede intervenir para que tú y la institución lleguen a un acuerdo. Su centro de contacto atiende en el 55 53 400 999.

Antes de salir, dos medios de pago, los teléfonos del banco a la mano y las comisiones de tu contrato leídas. Durante y después, la tarjeta siempre a la vista, los comprobantes guardados y 90 días para reclamar lo que no reconozcas.