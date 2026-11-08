¡La Trinca sigue imparable! y mantiene su invicto

Con gol de De la Rosa al minuto 60, el conjunto fresero consiguió una nueva victoria en la Liga Premier y continúa como líder de la competencia sin conocer la derrota

Gabriel Piña8 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato

La Trinca sigue haciendo historia, el Club Deportivo Irapuato consiguió una importante victoria de 1-0 frente a Racing de Veracruz, resultado que le permite mantener su paso invicto y permanecer en lo más alto de la clasificación de la Liga Premier.

El encuentro se definió al minuto 60, cuando De la Rosa apareció para marcar el único tanto del partido y darle la ventaja al conjunto fresero, que logró conservar el marcador hasta el silbatazo final.

La anotación desató la emoción de la afición irapuatense, que volvió a celebrar un resultado positivo de su equipo en la presente temporada.

Con este triunfo, el equipo fresero reafirma el buen momento que atraviesa en la competencia, manteniéndose como líder invicto de la Liga Premier.

La Trinca continúa sumando resultados positivos y alimentando la ilusión de su afición, que espera ver al equipo mantener este nivel durante el resto del torneo.

Gabriel Piña8 noviembre, 2026

Gabriel Piña

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