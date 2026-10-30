Irapuato ofrece descuentos para regularizar locales en mercados municipales

El programa programa “¡Ponte al corriente con tu mercado!” propone hasta 70 por ciento de descuento en adeudos

Redacción Notus30 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Con el liderazgo de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, el Gobierno de Irapuato impulsa acciones que generan beneficios para las familias y los sectores productivos, mediante programas que facilitan los trámites, brindan alternativas de regularización y fortalecen la actividad comercial.

Como parte de esta visión de gobierno cercano, de puertas abiertas y atento a las necesidades de la ciudadanía, se puso a disposición de las y los comerciantes el programa “¡Ponte al corriente con tu mercado!”, una iniciativa que ofrece descuentos y facilidades para regularizar locales y mesas en los mercados municipales.

Irapuato está cambiando con acciones que buscan mejorar las condiciones de quienes contribuyen diariamente a su desarrollo. Por ello, el Gobierno Municipal mantiene el diálogo con las y los comerciantes y promueve alternativas que les permitan ponerse al corriente, dar certeza a sus trámites y continuar con sus actividades.

El programa contempla un 70% de descuento en adeudos de 2025 y años anteriores mediante pago de contado, así como un 60% de descuento al establecer un convenio de pago de hasta tres meses. Además, ofrece un 100% de descuento en recargos, conforme a las condiciones establecidas.

Las y los comerciantes también podrán actualizar su documentación, realizar cambios de titular y regularizar su giro comercial, con el acompañamiento correspondiente para llevar a cabo estos trámites.

La cercanía con la ciudadanía forma parte de la visión de gobierno encabezada por Lorena Alfaro, en la que escuchar, atender y generar soluciones es parte del trabajo diario.

La colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector comercial permite impulsar acciones que atienden necesidades concretas y contribuyen al fortalecimiento de los mercados tradicionales, espacios fundamentales para la economía y la identidad de Irapuato.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro de Atención Municipal (CAM), a las ventanillas 43 y 44, con identificación oficial, CURP y número de cuenta o nombre de la persona titular.

Los beneficios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que se invita a las y los comerciantes a aprovechar esta oportunidad para regularizar su situación.

Redacción Notus30 octubre, 2026

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