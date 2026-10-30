Irapuato ofrece descuentos para regularizar locales en mercados municipales

Irapuato, Guanajuato.- Con el liderazgo de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, el Gobierno de Irapuato impulsa acciones que generan beneficios para las familias y los sectores productivos, mediante programas que facilitan los trámites, brindan alternativas de regularización y fortalecen la actividad comercial.

Como parte de esta visión de gobierno cercano, de puertas abiertas y atento a las necesidades de la ciudadanía, se puso a disposición de las y los comerciantes el programa “¡Ponte al corriente con tu mercado!”, una iniciativa que ofrece descuentos y facilidades para regularizar locales y mesas en los mercados municipales.

Irapuato está cambiando con acciones que buscan mejorar las condiciones de quienes contribuyen diariamente a su desarrollo. Por ello, el Gobierno Municipal mantiene el diálogo con las y los comerciantes y promueve alternativas que les permitan ponerse al corriente, dar certeza a sus trámites y continuar con sus actividades.

El programa contempla un 70% de descuento en adeudos de 2025 y años anteriores mediante pago de contado, así como un 60% de descuento al establecer un convenio de pago de hasta tres meses. Además, ofrece un 100% de descuento en recargos, conforme a las condiciones establecidas.

Las y los comerciantes también podrán actualizar su documentación, realizar cambios de titular y regularizar su giro comercial, con el acompañamiento correspondiente para llevar a cabo estos trámites.

La cercanía con la ciudadanía forma parte de la visión de gobierno encabezada por Lorena Alfaro, en la que escuchar, atender y generar soluciones es parte del trabajo diario.

La colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector comercial permite impulsar acciones que atienden necesidades concretas y contribuyen al fortalecimiento de los mercados tradicionales, espacios fundamentales para la economía y la identidad de Irapuato.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro de Atención Municipal (CAM), a las ventanillas 43 y 44, con identificación oficial, CURP y número de cuenta o nombre de la persona titular.

Los beneficios estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que se invita a las y los comerciantes a aprovechar esta oportunidad para regularizar su situación.