Los 434.8 millones que eran para el puente de León se invertirán en una unidad de radioterapia

León, Guanajuato.- Los 434.8 millones de pesos que estaban destinados a la construcción del cuerpo sur del puente del bulevar Aeropuerto, en sentido León-Silao, ya no se invertirán en esa obra y serán destinados a la Unidad de Radioterapia del Hospital General de León, informó el Gobierno de Guanajuato.

La decisión se tomó debido a que no fue posible acreditar oportunamente la disponibilidad jurídica de dos terrenos necesarios para ejecutar el proyecto, situación que impidió continuar con la contratación de la obra bajo el esquema de financiamiento originalmente previsto.

En rueda de prensa, los titulares de las secretarías de Gobierno, Finanzas y Obra Pública, así como de la Consejería Jurídica estatal, explicaron las razones técnicas, administrativas y legales que llevaron a modificar el destino de los recursos.

El secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, explicó que el Estado mantuvo abiertas las mesas de trabajo y amplió los plazos para encontrar una solución que permitiera concretar el proyecto.

“Hubo voluntad y se ampliaron los plazos; todavía hasta hoy, a las cinco de la tarde, estuvimos esperando el documento que valida la ocupación del predio”, señaló.

Falta de certeza jurídica impidió contratar la obra

Aunque el proyecto ejecutivo obtuvo su validación técnica el 12 de marzo de 2026, permanecía pendiente acreditar la disponibilidad jurídica de dos superficies necesarias para la construcción: una de 490.86 metros cuadrados, identificada como Santa Gertrudis, y otra de 166.42 metros cuadrados, vinculada con el fideicomiso F/1596.

El Gobierno estatal dio seguimiento al proyecto desde 2025 y comunicó formalmente al Municipio de León los requisitos técnicos y jurídicos necesarios para avanzar.

El 11 de agosto de 2026, la Secretaría de Obra Pública identificó los dos predios pendientes y estableció el 15 de octubre como fecha límite para acreditar su disponibilidad jurídica.

A pesar del vencimiento de ese plazo, el Estado mantuvo abiertas las mesas de trabajo. El 28 de octubre se realizó una reunión técnica entre representantes estatales y municipales, en la que se establecieron nuevos compromisos para atender los pendientes.

Como parte de esos acuerdos, el Gobierno estatal publicó el decreto expropiatorio correspondiente al predio Santa Gertrudis.

Por su parte, el Municipio presentó documentación relacionada con el segundo terreno. Sin embargo, tras su revisión, se determinó que los instrumentos entregados no acreditaban suficientemente las condiciones jurídicas necesarias para disponer del inmueble y ejecutar la obra.

El consejero jurídico, Alejandro Sierra Lugo, explicó que la revisión identificó aspectos pendientes relacionados con la representación legal de las partes, la identificación y segregación del terreno, su situación de arrendamiento y las condiciones previstas para formalizar la compraventa.

Estas observaciones fueron comunicadas formalmente al Municipio de León el 29 de octubre.

El secretario de Obra Pública, Juan Pablo Pérez Beltrán, precisó que la validación técnica del proyecto no sustituye la obligación de acreditar la disponibilidad jurídica de los terrenos. También explicó que cualquier modificación al trazo o al alcance de la obra requeriría una nueva revisión técnica y administrativa.

Jiménez Lona señaló que la contratación de una obra pública exige cumplir procedimientos legales que incluyen la convocatoria, la presentación y evaluación de propuestas, la emisión del fallo y la formalización del contrato.

“El problema no era esperar unos días más para recibir un documento. El problema era garantizar que esos documentos fueran suficientes y que todavía existiera tiempo para contratar legalmente la obra”, explicó.

Los recursos se invertirán en atención contra el cáncer

Tras determinar que no era posible continuar con la contratación del puente bajo el esquema previsto, el Gobierno de Guanajuato informó que los 434.8 millones de pesos se destinarán a la Unidad de Radioterapia del Hospital General de León, con el propósito de fortalecer la infraestructura médica y ampliar la atención especializada a pacientes con cáncer.

El secretario de Gobierno destacó que la decisión responde a la responsabilidad de asegurar que los recursos puedan aplicarse conforme a los requisitos legales y los plazos establecidos.

Puente del bulevar Aeropuerto buscará nuevo financiamiento

Aunque los recursos originalmente previstos para el cuerpo sur ya no se destinarán a esa etapa, el Gobierno de la Gente reiteró que el puente del bulevar Aeropuerto continúa siendo una obra prioritaria para mejorar la movilidad de las familias de León y fortalecer su conexión con el corredor industrial.

Por ello, buscará un nuevo esquema de financiamiento que permita retomar el proyecto una vez que se cuente con las condiciones técnicas, jurídicas y presupuestales necesarias.

Jiménez Lona señaló que la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha manifestado su compromiso de considerar una aportación estatal del 50 por ciento para esta obra en el presupuesto de 2027, bajo un esquema de participación conjunta.

Finalmente, el secretario de Gobierno informó que el próximo lunes 2 de noviembre se publicará en el portal de la Secretaría de Finanzas el desglose presupuestal y los avances de las obras incluidas en el programa Manos a la Obra.

La información podrá consultarse en: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/manosalaobra.