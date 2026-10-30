‘Sicarios’ asesinan a mujer en taquería del centro de Silao

Silao, Guanajuato.- Presuntos sicarios llegaron a un taquería ubicada en la calle Vicente Guerrero del centro de Silao y dispararon contra una mujer que se encontraba consumiendo en el lugar. La víctima perdió la vida y en la escena fueron encontrados al menos 8 casquillos percutidos.

Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta arribaron al local y agredieron a una mujer identificada como Jazmín “La Güera” o “La Flaca” alrededor de las 10 de la noche del pasado 29 de octubre. Los presuntos atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Tras el hecho, corporaciones de seguridad recibieron el reporte y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía del Estado y el SEMEFO para el traslado del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe destacar que el 9 de octubre, Jonathan “El Güero” fue perseguido y asesinado en esa misma área por motociclistas armados. En albos casos, no hubo detenidos.