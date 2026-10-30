‘Sicarios’ asesinan a mujer en taquería del centro de Silao

Jazmín “La Güera” se encontraba consumiendo en el lugar ubicado en la calle Vicente Guerrero cuando recibió varios disparos por motociclistas que se dieron a la fuga

Redacción Notus30 octubre, 2026

Silao, Guanajuato.- Presuntos sicarios llegaron a un taquería ubicada en la calle Vicente Guerrero del centro de Silao y dispararon contra una mujer que se encontraba consumiendo en el lugar. La víctima perdió la vida y en la escena fueron encontrados al menos 8 casquillos percutidos.

Según la información preliminar, dos hombres en motocicleta arribaron al local y agredieron a una mujer identificada como Jazmín “La Güera” o “La Flaca” alrededor de las 10 de la noche del pasado 29 de octubre. Los presuntos atacantes huyeron con rumbo desconocido.

Tras el hecho, corporaciones de seguridad recibieron el reporte y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada en espera de personal de la Fiscalía del Estado y el SEMEFO para el traslado del cuerpo y la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

Cabe destacar que el 9 de octubre, Jonathan “El Güero” fue perseguido y asesinado en esa misma área por motociclistas armados. En albos casos, no hubo detenidos.

Redacción Notus30 octubre, 2026

Redacción Notus

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