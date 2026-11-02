Gran Manzana de Irapuato tendrá dos pasos desnivel

Irapuato, Guanajuato.- El proyecto de la Gran Manzana de Irapuato contempla dos pasos a desnivel para mitigar el caos vial en avenidas principales de la zona entre el parque Irekua y el estadio Sergio León Chávez.

La propuesta del Plan de Desarrollo Irapuato 27 incluye un paso vehicular inferior en avenida Revolución y un paso superior en avenida del Trabajo para reducir los tiempos de traslado y agilizar el tránsito en uno de los corredores más importantes del municipio.

La infraestructura vial pretende reordenar y conectar el espacio para enlazar de forma directa siete colonias aledañas. Asimismo el antiguo patio de trenes se convertirá en un lugar de áreas verdes y una nueva estación para conectar diferentes opciones de transporte. Corredores, ciclovías y cruces peatonales estarán pensados para mejorar la vida cotidiana de las familias irapuatenses.

Es importante señalar que la gran manzana es el producto de una consulta pública con 180 vecinos y comerciantes. Por lo que entre los beneficiados se encontrarán personas que viven trabajan o transitan día a día por el área.