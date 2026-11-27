Irapuato, Guanajuato.- La gobernadora de la prefectura de Hiroshima, Japón, Mika Yokota, visitó Irapuato este 27 de noviembre, donde se reunió con la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, en un encuentro realizado en el Instituto Japonés de Guanajuato. Durante la jornada, autoridades de ambos países destacaron la importancia de fortalecer la convivencia, el intercambio cultural y los vínculos de cooperación entre las comunidades mexicana y japonesa.

Destacan la aportación de la comunidad japonesa a Irapuato

Durante el encuentro, Lorena Alfaro García dio la bienvenida a la gobernadora y a su comitiva, y reconoció la contribución de la comunidad japonesa a la diversidad cultural y al desarrollo del municipio.

La alcaldesa destacó que las tradiciones, valores y participación de las familias japonesas han enriquecido la vida de Irapuato y fortalecido la convivencia entre ambas culturas.

“Nos sentimos muy orgullosos de contar con una comunidad japonesa que ha hecho de nuestra ciudad su hogar y que, con sus tradiciones, sus valores y su participación, contribuye a hacer de Irapuato una ciudad más diversa, más alegre y más enriquecedora”, expresó.

Por su parte, Mika Yokota dirigió un mensaje a las niñas, niños y jóvenes estudiantes del Instituto Japonés de Guanajuato, a quienes invitó a valorar la oportunidad de estudiar fuera de su país y conocer nuevas culturas.

La gobernadora señaló que estas experiencias contribuyen al crecimiento personal, permiten desarrollar distintas perspectivas y ayudan a comprender otras formas de vida.

También compartió parte de su historia académica al recordar que estudió en una escuela japonesa y que, al observar a las y los estudiantes, recordó su propia experiencia de hace 45 años. Explicó que su formación escolar influyó en su interés por contribuir al desarrollo de su país y convertirse en un puente entre naciones.

Más de 400 personas beneficiadas con intercambio México-Japón

Durante la ceremonia, Kazuhito Sota, director del Instituto Japonés de Guanajuato, dio la bienvenida a las autoridades y presentó a integrantes de la comunidad estudiantil, quienes ofrecieron una presentación artística como parte de las actividades del encuentro.

En el evento también se destacó la presencia de aproximadamente 800 integrantes de la comunidad japonesa que actualmente residen en Irapuato, cuya participación tiene impacto en los ámbitos social, educativo, cultural y económico del municipio.

Entre las iniciativas de acercamiento entre ambas culturas sobresale el Encuentro Estudiantil Intercultural México-Japón, impulsado desde 2023 y que, durante sus primeras tres ediciones, ha beneficiado a más de 400 estudiantes, docentes e integrantes de comunidades educativas.

Lorena Alfaro también reconoció la participación de la comunidad japonesa en actividades como la Fiesta de las Culturas, los intercambios gastronómicos y culturales, así como en tradiciones mexicanas, entre ellas el concurso de piñatas y las festividades decembrinas.

Al concluir el encuentro, la presidenta municipal reiteró que la gobernadora de Hiroshima y la comunidad japonesa encontrarán en Irapuato las puertas abiertas para continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre México y Japón.

La visita reafirmó la importancia de mantener espacios de convivencia e intercambio intercultural que promuevan el respeto a la diversidad y fortalezcan la relación entre ambas comunidades.