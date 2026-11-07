Pénjamo y Gobierno del Estado pavimentan 3 vialidades en la cabecera

Pénjamo, Guanajuato.- Al refrendar que cuando se gobierna con honestidad, transparencia y en estrecho equipo con la ciudadanía las obras verdaderamente transforman vidas, el Gobierno Municipal de Pénjamo y el Gobierno del Estado pusieron en marcha tres magnas obras de pavimentación con concreto hidráulico en cabecera municipal, consolidando un paquete de infraestructura urbana de alto impacto social ejecutado a través del programa estatal «Manos a la Obra».

La intensa jornada estuvo encabezada por la Presidenta Municipal, Yozajamby Molina Balver, junto a la Secretaria del Nuevo Comienzo (SENCO), María del Rosario Corona Amador, acompañadas por integrantes del Honorable Ayuntamiento, comités de obra y familias beneficiarias, marcando un hito en la atención directa a colonias tradicionales que por décadas esperaron soluciones definitivas y de calidad.

La gira de arranques inició en la colonia El Nacimiento con la pavimentación de la calle Satélite, obra que contempla una inversión de 5 millones 665 mil pesos para intervenir 284 metros lineales a base de losas de concreto de 15 centímetros de espesor, introduciendo 573 metros de red de agua potable de 3 pulgadas con 52 tomas domiciliarias y 284 metros de drenaje sanitario con 52 descargas.

En este punto, la Alcaldesa Yozajamby Molina enfatizó que el manejo ordenado de los recursos, la transparencia y el trabajo en equipo han permitido que en Pénjamo se realicen obras de manera histórica, cambiando primero el rostro de las comunidades rurales y ahora avanzando con fuerza en sectores clave de la cabecera municipal. Subrayó que en este gobierno no se maquilla la realidad ni se simula el gasto, sino que se responde con obras duraderas que terminan de raíz con el lodo y dignifican el patrimonio de los hogares.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la colonia Lindavista para dar el banderazo a la construcción con concreto hidráulico de la calle David Alfaro Siqueiros, mediante una inversión de 2 millones 680 mil pesos que comprende 110 metros lineales de losas de concreto, la renovación integral de 232 metros de tubería de agua potable con 26 tomas y 136 metros de drenaje sanitario con 26 descargas domiciliarias.

Frente a las familias del lugar, la Presidenta Municipal recordó que en esta vialidad se aplicó una reencarpetación en el año 2023 que, debido a la pésima calidad de los materiales y a la falta de supervisión del pasado, terminó por colapsar y volverla intransitable. Señaló que fue gracias a la insistencia ciudadana, a la organización de los vecinos y al respaldo decidido de este gobierno municipal que hoy se hace justicia con una obra integral desde el subsuelo que no se romperá ni se levantará al paso del tiempo.

Para concluir el recorrido, la comitiva arribó a la tradicional colonia El Huarapo para arrancar la pavimentación de la calle Prolongación Pípila y Arboledas, proyecto que destina 2 millones 865 mil pesos para urbanizar más de mil 150 metros cuadrados con losa de concreto, 315 metros de agua potable con 20 tomas y 153 metros de red sanitaria con 20 descargas. En este sector, representativo del arraigo penjamense y cuyos habitantes llevaban años solicitando su intervención, la titular de SENCO, Rosario Corona Amador, reconoció la perseverancia de la comunidad y reiteró que este resultado es fruto directo de la coordinación institucional y la cercanía con la gente.

Durante los encuentros, la Secretaria Rosario Corona y la Alcaldesa Yozajamby Molina informaron además que estas acciones forman parte de un plan integral respaldado con el programa estatal de inversión que impulsa la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el cual contempla nuevos proyectos de gran calado para Pénjamo, tales como la asignación de recursos para la segunda etapa del proyecto Utopía, así como importantes obras de introducción y rehabilitación de redes de drenaje sanitario y agua potable en comunidades rurales prioritarias como El Zapote de Cestau y San Gabriel.