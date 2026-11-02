Guanajuato es cuarto lugar nacional en asesinatos de policías

Silao, Guanajuato.- Con la muerte de Andrea Ramírez Serrano, elemento municipal de Silao, van 21 policías asesinados en Guanajuato en lo que va del año. A nivel nacional, el estado se encuentra en el cuarto lugar de oficiales privados de la vida; sólo por debajo de Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

Asesinan en Celaya a Andrea, perteneciente a la corporación de Silao

Según los primeros reportes, sobre el bulevar Adolfo López Mateos esquina con la calle Chauran Concha en Celaya, la mujer iba a bordo de un vehículo Chevrolet que había contratado como servicio de Uber, mismo que fue solicitado en Salamanca.

Tras concluir el destino y mientras el conductor se estacionaba cerca de un negocio de paquetería, hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a la víctima en la parte trasera del auto.

La oficial se encontraba en su día de descanso, de acuerdo con declaraciones del secretario de gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona.

Presuntamente los agresores dejaron cartulinas con mensajes destinados a compañeros de Andrea.

Cabe destacar que en marzo, un elemento de seguridad municipal de Silao fue sorprendido y baleado al terminar su turno. José Guadalupe Zúñiga salía de las instalaciones del pentágono cuando lo mataron.

Municipios donde se registraron más agresiones

De acuerdo con el registro anual de Causa en Común, el estado, Comonfort, Pénjamo y Salamanca son los municipios con más muertes de personal de seguridad.

En Comonfort perdieron la vida tres policías estatales activos: dos hombres y una mujer.

Por su parte, en Salamanca, dos oficiales municipales fueron ultimados en su día de descanso así como un ex policía.

En cuanto a Pénjamo, se identificó un elemento municipal y dos estatales, en todos los casos murieron en cumplimiento de su deber.

Comparativa 2025 y 2026

En 2025, la entidad llevaba documentados 35 policías asesinados hasta octubre, cerrando con 36 y consolidándose en el top 3 del país. La cifra fue superior a este año, sin embargo, actualmente la diferencia entre Sinaloa, que se encuentra en el tercer lugar, y Guanajuato, que ocupa el cuarto, es de cuatro oficiales sin vida, dejando la posibilidad de subir de puesto en los dos meses restantes.