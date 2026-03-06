Muere policía municipal tras ataque de presuntos sicarios en Silao

Silao, Guanajuato.- El oficial José Guadalupe Zúñiga falleció mientras recibía atención médica luego de que presuntos sicarios le dispararan en el estacionamiento del “Pentágono”, sede de seguridad municipal de Silao. Pese a que sus compañeros lo auxiliaron, la gravedad de las heridas fue mortal. Tras 4 años de trabajar en la corporación, perdió la vida en el hospital.

Según información del ayuntamiento, el ataque iba dirigido al policía, que al concluir su turno fue sorprendido por hombres armados cuando estaba en su vehículo. José Guadalupe trató de resguardarse dentro del edificio central de policía, sin embargo, los hechos ocurrieron en las afueras de las instalaciones.

Las detonaciones alertaron a los elementos de seguridad que llegaron a brindarle apoyo, pero, al parecer, los agresores se dieron a la fuga. Pese a que se llevó a cabo un operativo entre seguridad municipal, FSPE, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, hasta el momento no se han reportado detenidos.

En menos de una semana han asesinado a 3 policías de Yuriria, Pénjamo y ahora Silao, además de 6 heridos, derivado, al parecer, de ataques directos contra las corporaciones de seguridad de los municipios y del estado.