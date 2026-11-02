UVEG abrirá 500 lugares gratuitos para capacitar a mujeres en inteligencia artificial

Guanajuato, Gto.- La Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) abrirá 500 lugares adicionales de formación gratuita para mujeres a través del programa Aliadas Digitales, con el objetivo de impulsar su autonomía económica mediante herramientas de inteligencia artificial y desarrollo de proyectos digitales.

La convocatoria se publicará este 3 de noviembre en las cuentas oficiales de la institución, informó el rector de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, durante una emisión del programa Conectando con la Gente, en la que participó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La mandataria reconoció el trabajo de la universidad por acercar a las mujeres emprendedoras conocimientos sobre inteligencia artificial, así como herramientas para crear aplicaciones, páginas web y automatizaciones.

“Programas como éste nos permite creer que es posible generar un proyecto, y eso es lo que buscamos en el Gobierno de la Gente, que las Aliadas Digitales sepan que hay una comunidad de mujeres que busca impulsar sus proyectos y salir adelante. Además de que hay muy buenas ideas que se pueden transformar en proyectos en beneficio de la sociedad”, expresó.

Aliadas Digitales capacita a 2 mil 500 mujeres

Aliadas Digitales es un programa gratuito que capacita a 2 mil 500 mujeres en inteligencia artificial generativa y desarrollo No Code, una modalidad que permite crear aplicaciones, páginas web, sistemas digitales y automatizaciones mediante herramientas visuales, sin necesidad de escribir código de programación.

Durante el programa Conectando con la Gente, la gobernadora conversó con Leticia Janet Aboytes Contreras y Sahariel Torreblanca Garay, quienes obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente, en Aliadas Digitales.

Leticia Janet Aboytes presentó METAmorfosis Biocicla, un laboratorio de economía circular cuya premisa es “Cambiamos tus residuos por Vida”. Para este proyecto desarrolló una aplicación que integra rutas de aprendizaje en educación ambiental y permite llevar el registro de kilos reciclados, emisiones de CO2 evitadas y “biopesos”, una moneda propia que retribuye a quienes reciclan.

“Fue todo un reto, pero al empezar en el programa me di cuenta de que estaba contando con las herramientas que nos acercan a la tecnología y que nos dan la posibilidad de hacer que nuestras ideas tengan una proyección y eso me motivó mucho”, comentó.

Por su parte, Sahariel Torreblanca explicó que su proyecto EducaM365 consiste en un curso práctico y dinámico para enseñar Microsoft 365 e inteligencia artificial a jóvenes de 13 a 17 años, mediante actividades de aprendizaje divertidas.

“Llegué porque vi la convocatoria a través de redes sociales, sabía que nos iban a enseñar herramientas digitales, pero no sabía a qué nivel y cómo me iban a ayudar a aterrizar todas las ideas que tenía en mi cabeza”, expresó.

La plataforma formativa está integrada por nueve rutas formativas y tres webinars. Las participantes pueden avanzar a su propio ritmo y concluir las actividades de acuerdo con sus responsabilidades laborales y familiares.

Los proyectos desarrollados incluyen aplicaciones móviles y sitios web aplicados a emprendimientos en marcha, con el propósito de fortalecer la economía familiar y la independencia económica de las participantes. El programa también ofrece certificaciones y microcredenciales con valor curricular para el mercado laboral.

El rector de la UVEG, Ricardo Narváez Martínez, señaló que Aliadas Digitales busca acercar herramientas tecnológicas a las mujeres emprendedoras ante la brecha digital.

“Es una forma de que ellas conozcan sobre inteligencia artificial con un proyecto viable, que les ayude a desarrollar algún proyecto real”, dijo.

UVEG registra más de 61 mil estudiantes activos

Durante la emisión también se destacó el crecimiento de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, que cumplió 19 años desde su creación en 2007, cuando surgió como una alternativa de educación flexible para personas que necesitan combinar el trabajo y el estudio.

A enero de 2026, la institución registró un récord histórico de matrícula con más de 61 mil estudiantes activos. Su cobertura comprende los 46 municipios de Guanajuato, mil 196 municipios de México y tiene presencia activa en 41 países.

Este año, la UVEG realizó su primera ceremonia de egreso fuera de Guanajuato, en la Ciudad de México, con la participación de más de 850 egresados.

En materia de experiencias internacionales, la universidad difundió más de 400 convocatorias, que reunieron a más de 25 mil postulantes entre estudiantes y docentes. De ese total, más de 4 mil 900 personas resultaron ganadoras y tuvieron acceso a una experiencia internacional.

Además, cuenta con 30 convenios internacionales con instituciones como Arizona State University, University of Central Florida, Beijing Foreign Studies University y British Council, entre otras.

Narváez Martínez destacó que toda la oferta educativa de la UVEG cuenta con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Esta incluye educación media superior, licenciaturas, doctorados y Centro de Idiomas. También señaló que la institución acerca la educación superior a connacionales y enseña español a personas de otros países.

Finalmente, la gobernadora invitó a las personas interesadas a consultar la oferta educativa en uveg.edu.mx, donde pueden encontrar información sobre microcredenciales, preparatoria, técnico superior universitario, carreras profesionales, maestrías, doctorado, Centro de Idiomas y bolsa de trabajo.