Desaparece menor de 13 años en Irapuato: podría dirigirse a Monterrey

Irapuato, Guanajuato.- La alerta Amber por Kendra Monserrat Mendoza Gómez, adolescente de 13 años originaria de Irapuato, se encuentra activa tras su desaparición el 2 de noviembre. El Colectivo NO te olvidamos Te buscamos señaló que aparentemente se dirige a Monterrey, el mismo destino al que otra menor de Celaya planeaba viajar por una supuesta oferta laboral hace casi dos semanas.

Kendra Monserrat llevaba una blusa blanca con flores verdes y rojas, así como un pantalón de mezclilla azul y unas sandalias doradas la última vez que fue vista. Como señas particulares, destacan un piercing en la oreja derecha y dos cicatrices en la parte trasera del muslo izquierdo.

Apenas el 22 de octubre, en Celaya una estudiante del CBTIS de 16 años era buscada por sus familiares luego de irse por un presunto empleo en la misma ciudad. Afortunadamente las autoridades de CDMX la encontraron en la central de autobuses antes de llegar a la capital de Nuevo León y la resguardaron.

La adolescente de Irapuato tiene cabello lacio y castaño claro; ojos redondos y color café oscuro; pesa alrededor de 55 kilogramos y mide 1.55 metros.

La Guardería Garabatos publicó que se trataba de la hija de una de sus maestras:

“Su familia, amigos y todos los que formamos parte de Garabatos estamos unidos con la esperanza de que pronto regrese sana y salva a casa.

Les pedimos de todo corazón que nos ayuden compartiendo esta publicación. No sabemos quién pueda tener información que ayude a encontrarla.

Irapuato, Guanajuato.

Si tienes alguna información, comunícate al 911 o al 800 368 6242”.