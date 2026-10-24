Ubican con vida en CDMX a joven celayense desaparecida

Ciudad de México.- Paloma Guadalupe González Mireles joven de 16 años reportada como desaparecida el 22 de octubre fue localizada con vida en la Ciudad de México. Aparentemente iba rumbo a Monterrey por una presunta oferta laboral.

A dos días de la publicación de la alerta Amber, se confirmó que la adolescente fue encontrada y autoridades de la ciudad de México la mantuvieron en resguardo.

Sus seres queridos agradecieron por el apoyo de la comunidad que culminó en el reencuentro con Paloma Guadalupe sana y salva.

En redes se dio aviso de la situación actual de la joven:

“Soy la mamá de paloma y esposa de don Bola, entiendo la angustia que muchos de ustedes, comparten con nosotros. Desde antier videos y fotos de mi niña, diciendo que ya está bien, género desconcierto. Hoy podemos decía YA y en respeto al protocolo que continúa, que Paloma se encuentra a resguardo en CDMX en instalaciones del DIF y a espera de poder regresar. Estoy agradecida por todas las muestras de apoyo y de cariño mil gracias bendiciones

Deseamos que nadie más, pase por una situación así!”