Más de 15 mil dobladenses visitaron los panteones durante Día de Muertos

Manuel Doblado, Guanajuato.- Más de 15 mil personas visitaron los panteones de Manuel Doblado durante las celebraciones de Día de Muertos. De acuerdo con el registro de Protección Civil (PC), los tres cementerios del municipio recibieron un total de 15 mil 214 visitantes durante los días de conmemoración.

La cifra corresponde a los panteones de la cabecera municipal, San Juan de la Puerta y San José de Otates. Aunque ambos días registraron una importante afluencia, el 2 de noviembre fue cuando más personas acudieron a visitar a sus seres queridos.

Durante estas fechas, las familias dobladenses acudieron a los cementerios para recordar a sus difuntos mediante distintas expresiones de la tradición, como llevar flores, decorar las lápidas, compartir alimentos, música y momentos de oración.

Para facilitar las visitas, el horario de acceso a los panteones se extendió hasta las 10 de la noche, lo que permitió a las familias permanecer más tiempo con sus seres queridos.

De acuerdo con los reportes de Protección Civil, las jornadas transcurrieron sin incidencias. Personal de la dependencia, así como elementos de Seguridad y Tránsito, permanecieron atentos al desarrollo de las actividades en los cementerios.

Más de 560 personas participan en el Desfile de Catrinas

Como parte de las actividades de Día de Muertos, más de 560 personas participaron en el Desfile de Catrinas de Manuel Doblado, integrado por 35 contingentes que recorrieron las principales calles de la ciudad.

El desfile reunió a grupos a pie y 32 vehículos, en un recorrido que fue disfrutado por habitantes del municipio y visitantes que acudieron para presenciar la celebración.

Además de instituciones educativas, participaron instituciones privadas y de socorro, así como las reinas y princesas juvenil e infantil.