Papa León XIV visitará México

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede

Redacción Notus3 noviembre, 2026
Papa León

México.- El papa León XIV visitará México y acudirá a la Basílica de Guadalupe, así lo anunció María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. “El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró la funcionaria mexicana durante la presentación de una gira papal por Sudamérica.

La visita del papa León XIV tiene previsto visitar el santuario de la Virgen de Guadalupe, aunque todavía no existe una fecha definida y a la vez contempla visitar Estados Unidos, según lo dijo el arzobispo Paul Richard Gallagher.

La visita podría realizarse en 2027, aunque el Vaticano todavía no ha confirmado el calendario del papa de origen estadounidense que también cuenta con la nacionalidad peruana por naturalización, al desarrollar gran parte de su labor pastoral y misionera en Perú.

Redacción Notus3 noviembre, 2026

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