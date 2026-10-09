Cabildo de Pénjamo paga ‘descuidos’ de su síndico

Pénjamo, Guanajuato.- Integrantes del ayuntamiento de Pénjamo tuvieron que cooperarse para pagar una multa de 20 mil 744 pesos derivada de una presunta negligencia del síndico Ramiro Zaragoza. Esta no sería la primera vez que se le adjudica al edil una omisión en sus labores que le cuesta dinero al municipio.

Al parecer, el Pénjamo se quedó sin defensa legal ante irregularidades en el Rastro Municipal, atribuida al funcionario: “se generó un conflicto por que no se asume a tiempo… en este sentido, pedirle que no vuelva a pasar”, expresaron.

Durante la sesión del miércoles, cada uno de los 12 ediles sacó de su bolsa mil 700 pesos para el pago de la sanción impuesta por la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios (DGPCRS) de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Según la alcaldesa Yozajamby Molina, el tema se generó desde 2022, en la administración pasada, Sin embargo, en noviembre de 2024 se perdió la posiblidad de proteger al municipio en una audiencia a la que Zaragoza no acudió.

Cabe destacar que en mayo del 2025, el regidor Javis Pérez lo señaló como ‘culpable’ por la pérdida de un juicio laboral en la que el ayuntamiento debía pagar casi dos millones de pesos a un exoficial.

Ante la urgencia por cubrir la cuota antes de la fecha límite de este jueves, se asumió la responsabilidad en conjunto. Entre los asistentes, el síndico fue el último en dar su aportación.