PAN y Morena alistan aspirantes a candidatura por alcaldía capitalina

Guanajuato, Guanajuato.- El Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento de Regeneración Nacional mueven sus piezas y sus militantes se preparan para competir por la candidatura a la presidencia municipal capitalina en 2027.

Por Morena: Jesús Ramírez Garibay, Miriam Reyes Carmona y Fernanda Arellano. Ahora se maneja el nombre de Clara Guadalupe García, madre de los panistas Luis Alberto y Ricardo Villarreal.

Por el PAN, el más institucionalmente adelantado es Juan Carlos Romero Hicks, pero tiene la sombra de Alejandro navarro. Por el lado femenil sólo está la potencial aspiración a reelegirse de la actual presidenta municipal, Samantha Smith.

En Morena

Jesús Manuel Ramírez Garibay es un abogado que se desempeñó como Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato desde septiembre de 2022. Dejó oficialmente este cargo tras presentar su renuncia a finales de septiembre de 2026.

El objetivo es competir en los procesos internos de Morena rumbo a las elecciones locales de 2027. Busca postularse como coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación para competir por la alcaldía de la capital.

Es Doctor en Derecho con una trayectoria de más de 27 años de experiencia enfocada principalmente en la materia agraria. Se define profesionalmente como conflictólogo y especialista en negociación y manejo de conflictos.

María Fernanda Arellano Caudillo es abogada y activista feminista. Se desempeña como regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato para el periodo 2024–2027. Dentro del cabildo, preside o participa en las comisiones de Cultura y Relaciones Internacionales, Educación, Recreación y Deporte, así como en la de Medio Ambiente.

Es Consejera Estatal y Congresista Nacional de Morena. Se identifica con la izquierda y el movimiento feminista. Se le considera uno de los cuadros jóvenes con proyección rumbo a futuros procesos electorales en la capital del estado.

Es parte del grupo político de Ramírez Garibay y ambos tienen el cobijo del senador expanista Ricardo Sheffield.

Miriam Reyes Carmona es abogada que actualmente se desempeña como diputada local en el Congreso del Estado de Guanajuato dentro de la LXVI Legislatura. Es hermana del senador de la República por el mismo partido, Emmanuel Reyes Carmona.

Se ha desempeñado en la Mesa Directiva del Congreso del Estado como Presidenta de la Mesa Directiva y como Primera Secretaria. Ha participado activamente en diversas comisiones legislativas. A finales de 2025 fue elegida como presidenta de la Comisión de Turismo, y también cuenta con participación en temas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Salud Pública.

Antes de su llegada al Poder Legislativo local, colaboró en la administración municipal en el estado como Directora de Catastro en el municipio de Salamanca (2021-2024), además de contar con experiencia en las áreas de seguridad pública y migración en otros municipios de la región de la Laja-Bajío, como Villagrán y Cortazar.

Guadalupe García Chávez es una gestora cultural y figura política que cobró gran relevancia mediática en octubre de 2026 tras formalizar su registro en el proceso interno de Morena para buscar ser “defensora de la cuarta transformación y con ello la candidatura a la presidencia municipal de la capital rumbo a las elecciones locales.

Es la madre de dos prominentes políticos del Partido Acción Nacional (PAN): Luis Alberto Villarreal García y Ricardo Villarreal García (ambos exalcaldes de San Miguel de Allende). A pesar de la fuerte trayectoria panista de sus hijos, aclaró públicamente que ella jamás militó en el PAN. Decidió registrarse en Morena argumentando una afinidad plena con los ideales de la Cuarta Transformación.

Por el PAN

Juan Carlos Romero Hicks es uno de los políticos y académicos más influyentes del estado de Guanajuato. Miembro destacado del PAN. Se desempeña como diputado local en el Congreso del Estado de Guanajuato, representando al Distrito VIII (Silao y Guanajuato Capital) en la LXVI Legislatura.

A nivel estatal, es ampliamente considerado un referente y guía moral dentro de su partido debido a su extensa trayectoria en el servicio público y al estar registrado como “Defensor de la Patria, la Libertad y la Familia”, se le considera ya casi como candidato por la presidencia municipal capitalina.

Fue gobernador de Guanajuato de 2000 a 2006, Senador de la República (2012–2018), Diputado Federal (2018–2024), donde fungió además como coordinador de la bancada de su partido. También fue Director General del CONACyT (2006–2011), durante el sexenio de Felipe Calderón.

Es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad de Guanajuato y cuenta con dos maestrías por la Southern Oregon University. Fue rector de la Universidad de Guanajuato (1991–1999), gestión histórica debido a que bajo su liderazgo la institución obtuvo su autonomía legal en 1994.

Mario Alejandro Navarro Saldaña es un empresario del sector turístico y presidente municipal de la capital durante dos periodos consecutivos (2018–2021 y 2021–2024). Fue relevado por su esposa Samantha Smith Gutiérrez.

Anteriormente se desempeñó como diputado local en el Congreso del Estado de Guanajuato durante la LXIII Legislatura, donde llegó a presidir la Mesa Directiva del Congreso. Ocupó la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN en Guanajuato entre 2013 y 2014.

Es empresario en los ramos hotelero, gastronómico y de la construcción en la capital. Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad del Prado y ha ocupado cargos directivos dentro de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato.

Tras concluir su segundo mandato como alcalde, Navarro Saldaña mantiene una intensa actividad y ha manifestado públicamente su interés de volver a competir por la presidencia municipal de Guanajuato en los procesos venideros si su partido determina que la candidatura corresponde a un perfil masculino. Dice tener un gran capital político y alta competitividad electoral y ha asegurado que otras fuerzas políticas (como Morena y el Partido Verde) han tenido interés en sumarlo a sus filas, aunque él ha reiterado que mantiene su lealtad dentro del panismo. Su postura: el ser “defensor” no garantiza la candidatura y si el Pan decide que sea para varón, él está anotado. Si es mujer, que sea su esposa.

Samantha Smith Gutiérrez es arquitecta, militante del Partido Acción Nacional (PAN), que se desempeña como Presidenta Municipal de Guanajuato Capital para el periodo constitucional 2024–2027. Es la segunda mujer en la historia en gobernar el municipio de manera electa.

Asumió el cargo en octubre de 2024 tras ganar las elecciones locales abanderando la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato (PAN-PRI-PRD). Previo a su mandato como alcaldesa, fungió como presidenta del Patronato del DIF de Guanajuato Capital durante los seis años de la administración de su esposo, consolidando ahí su plataforma social. Fue regidora del Ayuntamiento de Guanajuato en los periodos 2006–2009 y 2015–2018.

Paralelo a su cargo en el municipio, se desempeña como la Presidenta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial.

Es egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato (UG). En el ámbito privado, se desempeñó en el sector de la construcción dentro de la empresa familiar Obras y Proyectos Civiles, además de colaborar previamente en el área técnica de la Secretaría de Obras Públicas del Estado.

A inicios de octubre de 2026, Samantha Smith formalizó y reafirmó públicamente su intención de buscar la reelección para un segundo periodo consecutivo en las elecciones de 2027, abriendo el debate interno en el PAN frente a otros liderazgos de su partido que también aspiran a la candidatura del municipio. De nueva cuenta, como en 2024, su competidor es Juan Carlos Romero Hicks, a quien en 2024 se le tenía por candidato, pero se cambió a Samantha por equidad de género.