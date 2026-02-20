De Vergüenza, síndico de Pénjamo: ignorante

Pénjamo, Guanajuato

“Que vergüenza que me representes como síndico del ayuntamiento”, así las expresiones del regidor Javier Pérez al síndico de MORENA en Pénjamo, Ramiro Zaragoza.

En la sesión de ayuntamiento para elegir al nuevo secretario de seguridad en el municipio, el sindico volvió hablar de la inseguridad en el municipio y fue momento para que fuera exhibido sobre la presunta falta de coherencia de su trabajo al ser un funcionario que solamente critica pero poco ha hecho.

En la sesión el regidor priísta, Javier Pérez, le dijo que si tanto le preocupa la inseguridad, debería renunciar a un cargo del que “no sabe nada”, inclusive cuando presidió la comisión de seguridad solamente hubo improvisaciones y nulo trabajo.

El regidor le dijo que ante el ayuntamiento le dijera a la población que había hecho y que no sólo fueran disparates, al grado de que se la pasa quejando del supuesto vacío en seguridad, cuando nunca lo hubo y los policías en diversos cargos trabajaron y jamás se acercó a ellos a ver como están junto a sus familias.

Con esa capacidad que tienes para decir una sarta de cosas, dile a la gente cuando fuiste presidente de esa comisión porque o te paraste aquí, como de aquí para acá fueran unos y de aquí para allá fueras el inmaculado como es tu caso” y replicó “la inseguridad que se vive en Pénjamo, en el cuál tu eres el sindico, en el cuál tu nos representas, Pénjamo, que vergüenza, te lo digo como penjamense no como regidor, que representes como sindico del ayuntamiento; eres un ignorante, con todas las palabras, eres un ignorante, hablas de honestidad y de congruencia cuando el máximo grado de honestidad es aceptar un cargo para el cuál no tienes la capacidad, por congruencia renuncia y haznos un favor” dijo.