Son dos jóvenes los desaparecidos recientes en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- El universitario Joan Francisco Díaz y Fernando Abraham Luján están reportados como desaparecidos en la capital. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) emitió las fichas de búsqueda correspondientes para contribuir a su localización.

Aunque ya tenía varios días sin aparecer, apenas este miércoles se reportó la ausencia Joan Francisco, alumno la Universidad de Guanajuato.

Integrantes de la comunidad universitaria pegan fichas de búsqueda en el barrio de Pastita y en el camino a la Presa de Mata con apoyo de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato. También realizan vuelos de drones y esperan que la Universidad de Guanajuato comparta los registros de las cámaras. No ha habido, sin embargo, ningún posicionamiento de las autoridades universitarias.

Se realizó una entrevista inicial con Alondra la hermana de Joan para dar inicio a la búsqueda inmediata. El caso está registrado en el expediente CEBP/02968/2026 y se generó una ficha de búsqueda para su difusión masiva.

La Comisión envió solicitudes de colaboración y rastreo remoto a diferentes dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Paz y a la Secretaría de Salud para identificar posibles registros que pudieran aportar información sobre su paradero.

Temen lo peor

El pasado domingo fue encontrado un cuerpo sin vida en el río de Pastita. Temen que se trate de Joan Francisco, quien está desaparecido desde el pasado 29 de septiembre.

Es una línea de investigación, pues hay versiones de que el alumno acostumbraba a ir continuamente a pasear al río de Pastita, y en ocasiones iba solo.

Las primeras investigaciones indican que el joven de 21 años de edad aproximadamente se habría caído al río y perdió, el cuerpo fue rescatado la noche de este domingo por Bomberos de Guanajuato y personal de Protección Civil respaldados por elementos de la Policía Municipal.

Ese día invitó a un amigo a ir al río en la noche, pero no aceptó, por lo que decidió ir solo. La persona aludida publicó ese hecho en redes digitales, lo que abre la línea de investigación sobre la relación entre ambos casos. La Fiscalía General del Estado, empero, no ha confirmado ni desmentido el hecho.

Fernando salió a la tienda y no volvió

Fernando Abraham Luján salió de su hogar en Pueblito de Rocha a las cinco de la tarde y no volvió. Su familia comentó que había ido a la tienda, pero ya no pudieron comunicarse con el joven de 28 años y temen que sea víctima de algún delito.