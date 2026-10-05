Multan al Ayuntamiento de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje a través de un exhorto-auditoria de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) multó al Ayuntamiento de Pénjamo porque al parecer no acató las resoluciones que lo obligaban a finiquitar a ex trabajadores.

Los ex empleados demandaron al municipio por despido injustificado y ganaron sus juicios, aunque en su momento administraciones pasadas lo pudieron hacer y en lugar de ello “dejaron que la deuda fuera en aumento”.

El problema se arrastra desde administraciones anteriores, pues en lugar de pagar las liquidaciones cuando se dictaron las resoluciones, los gobiernos municipales dejaron correr los procesos, entre ellas la del panista Gregorio Mendoza Flores.

Salarios caídos, vacaciones, primas y aguinaldos, forman una deuda mayor que la original y hasta el momento no se conoce el monto de la multa impuesta al Ayuntamiento y tampoco se conoce cuántas demandas perdió el municipio, ni cuánto debe en total a ex empleados.

Una deuda que ya se veía venir

En febrero de 2025, el síndico municipal Ramiro Zaragoza Ramírez presentó un informe con el desglose de los juicios y laudos en contra de la administración, derivados del despido injustificado de empleados municipales en administraciones pasadas.

En esa sesión se advirtió que el municipio prácticamente tendría que pagar unos 52 millones de pesos y además había otro laudo de un expolicía por 1 millón 100 mil pesos más una deuda de 7 millones de pesos con una constructora.

Meses después, en mayo de 2025, el regidor Javier “Javis” Pérez Cervantes les reclamó al síndico en sesión de Ayuntamiento la atención a estos procesos, luego de que el municipio perdiera un juicio laboral contra un expolicía por el que deberá pagar casi dos millones de pesos.

“Que vergüenza, te lo digo como penjamense no como regidor, que representes como sindico del ayuntamiento; eres un ignorante, con todas las palabras, eres un ignorante, hablas de honestidad y de congruencia cuando el máximo grado de honestidad es aceptar un cargo para el cuál no tienes la capacidad, por congruencia renuncia y haznos un favor” dijo Javis Pérez al síndico Ramiro Zaragoza.

La alcaldesa ya había advertido de multas

En abril de este año, la presidenta municipal Yozajamby Molina reconoció la presión financiera que generan estos juicios y dijo que el Ayuntamiento ha tenido que cumplir con pagos ordenados por autoridades judiciales, algunos por montos considerables, entre ellos un adeudo de más de 350 mil pesos y en esa misma entrevista advirtió que no pagar podía generar “multas para una servidora y para el Ayuntamiento“.

La alcaldesa explicó que siguen llegando resoluciones de juicios laborales de ex trabajadores, entre ellos policías y funcionarios. En uno de esos casos, de 2023, el monto superaba el medio millón de pesos y se negoció a unos 425 mil pesos en cuatro pagos.