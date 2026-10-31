ZooIra abrirá sus puertas este lunes día de muertos

El zoológico mantendrá su horario habitual de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que los irapuatenses puedan disfrutar al máximo este fin de semana largo

Redacción Notus31 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Para que puedas disfrutar al máximo este fin de semana largo por el Día de Muertos, el Zoológico de Irapuato abrirá sus puertas el próximo lunes 2 de noviembre, en su horario habitual de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

En este día, podrás recorrer todas las instalaciones del parque, incluyendo el herpetario, además que todas las atracciones estarán disponibles: desde el trenecito, la tirolesa, el muro escalador, las lanchitas o la pesca,  así como convivir con Zid La Jirafa.

También puedes conocer a los cerca de 500 animalitos de alrededor de 120 especies que hay en el parque, desde grandes felinos, aves, mamíferos, reptiles y serpientes.

El restaurante “el rincón de Tomé” tendrá sus puertas abiertas para que pruebes los deliciosos desayunos y comidas que se preparan a precios muy accesibles.

El costo de acceso es de 40 pesos adultos, mientras que los niños de hasta 1.40 metros de estatura pagan sólo 30 pesos.

Así que ya lo sabes: a disfrutar éste fin de semana largo en el Zoológico de Irapuato, que abrirá éste 2 de noviembre.

¡Te esperamos!

Redacción Notus31 octubre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información