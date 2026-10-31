ZooIra abrirá sus puertas este lunes día de muertos

Irapuato, Guanajuato.- Para que puedas disfrutar al máximo este fin de semana largo por el Día de Muertos, el Zoológico de Irapuato abrirá sus puertas el próximo lunes 2 de noviembre, en su horario habitual de 9 de la mañana a 6 de la tarde.

En este día, podrás recorrer todas las instalaciones del parque, incluyendo el herpetario, además que todas las atracciones estarán disponibles: desde el trenecito, la tirolesa, el muro escalador, las lanchitas o la pesca, así como convivir con Zid La Jirafa.

También puedes conocer a los cerca de 500 animalitos de alrededor de 120 especies que hay en el parque, desde grandes felinos, aves, mamíferos, reptiles y serpientes.

El restaurante “el rincón de Tomé” tendrá sus puertas abiertas para que pruebes los deliciosos desayunos y comidas que se preparan a precios muy accesibles.

El costo de acceso es de 40 pesos adultos, mientras que los niños de hasta 1.40 metros de estatura pagan sólo 30 pesos.

Así que ya lo sabes: a disfrutar éste fin de semana largo en el Zoológico de Irapuato, que abrirá éste 2 de noviembre.

¡Te esperamos!