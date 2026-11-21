San Luis de la Paz, Guanajuato.- Romina García Rivera y Saúl Emiliano Castillo Martínez, estudiantes de sexto grado, de la primaria urbana Vicente Guerrero, de la cabecera municipal de San Luis de la Paz, representarán al estado de Guanajuato durante la Feria STEAM 2026 -Aprender, crear y transformar-, impulsada por el Programa Nacional de inglés (PRONI), la cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de noviembre en la Ciudad de México.

Esta feria busca que las y los alumnos de quinto y sexto de primaria aprendan trabajando en equipo. A través de proyectos que combinan ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (STEAM). Los estudiantes crean soluciones para mejorar su comunidad, mientras practican el inglés en situaciones reales y útiles.

Romina y Saúl Emiliano obtuvieron su pase a la fase nacional tras ganar en las etapas: escolar, donde participaron 637 estudiantes; regional con 42 y 14 en la estatal, con el proyecto sostenible sobre el cuidado del agua titulado “The Water Problem in San Luis de la Paz”, presentado completamente en inglés, ante un jurado especializado en el idioma, el cual evaluó el trabajo colaborativo, el uso del idioma durante la presentación y las respuestas a dos preguntas abiertas.

En su proyecto, los estudiantes abordaron propuestas sostenibles para atender la problemática del agua en su municipio. Esta experiencia les ha permitido aplicar lo aprendido en el aula y fortalecer su confianza al comunicar soluciones de alto impacto social en una segunda lengua, así como convertirse en divulgadores y agentes de cambio en su entorno.

En un emotivo evento realizado en la primaria Vicente Guerrero, la comunidad educativa se reunió para reconocer y celebrar el logro de los estudiantes, así como de su asesora especializada en inglés, Claudia García Flores.

En su mensaje, Héctor Teodoro Montes Estrada, Delegado Regional II, dijo que, “el logro de Romina y Saúl demuestra el alcance que tienen las niñas y niños cuando se combinan el pensamiento científico, la conciencia ambiental y el dominio de un segundo idioma”.

Agregó que, “en Guanajuato impulsamos una educación que no solo enseña, sino que transforma entornos. Mi reconocimiento a su asesora, la Maestra Claudia, y a toda la primaria Vicente Guerrero por ser ejemplo de trabajo en equipo y excelencia. Les deseamos el mayor de los éxitos en la etapa nacional; ya son un orgullo para todo nuestro estado”.

Durante el evento, la Maestra Claudia García Flores, recibió un reconocimiento por su destacada labor pedagógica, liderazgo y entusiasmo al guiar a las y los alumnos durante cada fase del proceso. Cabe destacar que, gracias a su compromiso y profesionalismo ha logrado posicionar a estudiantes de la región en el pódium estatal en tres ocasiones.

“estoy muy orgullosa y agradecida ya que detrás de este logro hay mucho trabajo y esfuerzo. Me entusiasma impulsar a las y los niños a creer en sus capacidades y a participar en este tipo de experiencias que los lleven más allá de su salón de clases; ha sido muy significativo acompañarlos en este proceso, motivarlos y ver cómo van desarrollando sus ideas, cómo van adquiriendo confianza y comprometiéndose con un tema tan importante como lo es la escasez del agua”, dijo la maestra Claudia.

Gabriela Villagómez Varela, Jefa de Departamento de Fomento de la Segunda Lengua, Seguimiento Académico y Operativo del PRONI, dijo que, “este triunfo no solo pone en alto el nombre del municipio ludovicense y de toda la región noreste, sino que demuestra el alto nivel académico que se construye en las escuelas públicas de la entidad”.