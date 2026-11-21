Irapuato Guanajuato.- Elementos de seguridad de Irapuato recibieron el reporte de una agresión armada sobre la calle Higuera con esquina al bulevar Esperanza. Según información preliminar, una persona resultó lesionada y fue trasladada por sus propios medios a recibir atención médica, en tanto que se destacó la presencia del helicóptero de FSPE sobrevolando por la zona.

Tras el incidente, corporaciones de los tres niveles como Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional acudieron al lugar y acordonaron el área donde una persona fue atacada a balazos y posteriormente trasladada a un centro hospitalario.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, así como la mecánica de los hechos. No obstante, cabe destacar que los recientes hechos en Pueblo Nuevo y la estrategia para combatir la inseguridad en el estado implementada por el gobierno federal y estatal mantienen a las autoridades en una constante vigilancia.