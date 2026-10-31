Estudiantes de prepa ‘abusan sexualmente’ de sus compañeras en casa del terror

Coahuila.- Cuatro jóvenes alumnas de la preparatoria Univas en Saltillo, Coahuila, fueron presuntamente violadas por sus compañeros. Aparentemente los estudiantes aprovecharon el evento de una casa de terror y el anonimato de los disfraces para abusar de ellas.

El pasado viernes, como parte de las actividades de festejo de Halloween, se realizó un recorrido de terror en el que los alumnos podían participar utilizando disfraces.

De acuerdo con las supuestas víctimas, varios estudiantes las agredieron sexualmente durante el evento en el que había poca iluminación.

Las jóvenes dieron a conocer el hecho e identificaron a los aparente responsables, quiénes, según los reportes, serían confrontados por sus compañeros ante la acusación de las 4 afectadas.

Sin embargo, la intervención de autoridades educativas impidió una respuesta violenta y se dio aviso a elementos de seguridad. Se instó a las víctimas a realizar la denuncia correspondiente y hasta el momento no se tiene información sobre detenidos.