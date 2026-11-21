Salamanca, Guanajuato.- Una toma clandestina de gas LP fue localizada en la colonia El Deportivo, en Salamanca, luego de un reporte recibido por el C4 municipal que movilizó a corporaciones de seguridad.

El hallazgo se registró sobre la calle Deportes, donde elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la Guardia Nacional acudieron para verificar el reporte.

Al llegar al sitio, los uniformados localizaron una válvula conectada a una instalación ilegal en un terreno parcelario, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes.

El caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Irapuato, para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine el origen de la instalación clandestina.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Paz, hasta el 31 de octubre de 2026 se habían reportado 86 aseguramientos relacionados con tomas clandestinas o inmuebles vinculados con este tipo de actividades en Guanajuato.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por este hallazgo.