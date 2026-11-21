León, Guanajuato.- La exregidora de León, Gabriela Echeverría González, acusó al exfutbolista Carlos «Gullit» Peña de tocarle la pierna sin su consentimiento durante una reunión de aspirantes de Morena a la Coordinación Municipal de León.

El encuentro, convocado por el Consejo Estatal y el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, se realizó en un restaurante de la ciudad.

Ahí la ex regidora relató que Peña se sentó a su lado y que el hombre realizó un acto en el que le faltó al respeto. “Hubo un momento donde fui tocada por el Gullit”, dijo. En ese lugar, la exregidora se levantó y al parecer confrontó al exjugador frente a los presentes, detallando que otros aspirantes que estuvieron en la reunión afirmaron que Peña acudió con aparentes signos de ebriedad.

Por su parte, el Gullit Peña rechazó la acusación con molestia y sostuvo que la exregidora busca presentarse como víctima sin serlo y dijo que quiere “lo mejor para mi León”, después se retiró en su vehículo.

Echeverría anunció que presentará una queja ante los órganos internos de Morena para pedir que Peña sea excluido del proceso, y que se asesorará antes de decidir si acude al Ministerio Público. “Yo lo golpeé como para que se detuviera, me tuve que parar yo y moverme. Pero mi denuncia se tiene que hacer, porque yo no soy una mujer que se queda callada”, precisó la exregidora en una entrevista con Alex Ramblas.

Hay que recordar que Peña, fue campeón con el Club León y se registró en octubre como aspirante de Morena a la alcaldía de León rumbo a 2027.

En la reunión también estuvieron, entre otros, la exalcaldesa Bárbara Botello, los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Antares Vázquez y el presidente del Consejo Estatal de Morena, Ramón Rudel Oliva Hernández.