Salamanca, Guanajuato.- Un hombre fue localizado sin vida y con aparentes signos de violencia cerca del panteón de la comunidad de San José de Mendoza, en el municipio de Salamanca.

El hallazgo fue reportado en las inmediaciones del cementerio, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad hacia la zona.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias en las que ocurrió su muerte. Sin embargo, de acuerdo con los primeros reportes, presentaba huellas de agresión.

Se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las causas de la muerte.

La información permanece pendiente de confirmación oficial.