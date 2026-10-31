PAN alista ‘Voces por Guanajuato’: escucharán a la ciudadanía para armar propuesta 2027

León, Guanajuato.– Acción Nacional en Guanajuato impulsa, a través de los foros Voces por Guanajuato, un ejercicio de escucha y participación ciudadana para conocer las necesidades, inquietudes y propuestas de las y los guanajuatenses, que serán consideradas en la construcción de la propuesta de trabajo del partido rumbo a 2027.

La presidenta del Comité Directivo Estatal, Juanita de la Cruz, destacó que, si Acción Nacional lleva 36 años escribiendo historia en Guanajuato y gobernando el estado, también ha sido gracias a figuras como Héctor López Santillana, presidente de la Comisión de Estudios, encargada de impulsar estos foros.

Señaló que la participación de la ciudadanía es fundamental para construir un proyecto que responda a la realidad de las familias y comunidades, pues es necesario escuchar tanto las propuestas como las preocupaciones de quienes viven diariamente los retos del estado.

A través de estos encuentros se han abierto espacios para conocer las inquietudes de distintos sectores de la sociedad, desde las necesidades de las familias y las oportunidades para las juventudes, hasta los retos de las personas emprendedoras y los productores del campo.

Juanita de la Cruz subrayó que el objetivo es dar seguimiento a las aportaciones recibidas, analizarlas y transformarlas en planteamientos concretos que formen parte de la plataforma política de Acción Nacional, con propuestas que respondan a las particularidades de cada municipio y región.

Este ejercicio se suma a otras iniciativas de participación ciudadana impulsadas por el partido, como Ahora te toca a ti, con las que Acción Nacional busca mantener una relación cercana con la sociedad y generar espacios permanentes de diálogo.

Por su parte, Jorge Espadas, Defensor de la Patria, la Familia y la Libertad del municipio de León, destacó la importancia de que el partido mantenga una escucha activa y cercana a la ciudadanía, haciendo de sus opiniones y propuestas un elemento central para definir el rumbo y las acciones que integrarán el proyecto de Acción Nacional.

En esta misma línea, Héctor López Santillana ha señalado que Acción Nacional nació escuchando a la ciudadanía y que hoy mantiene ese principio como parte de su forma de construir, promoviendo espacios donde las personas puedan expresar libremente sus ideas y contribuir al futuro de Guanajuato.

Con Voces por Guanajuato, Acción Nacional refrenda la importancia de construir desde la ciudadanía, reconociendo que las mejores propuestas surgen del conocimiento de las comunidades y de las experiencias de quienes enfrentan sus desafíos todos los días.